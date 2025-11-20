नवा रायपुर स्टेडियम में मैच की तैयारियां तेज, भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले आउटफील्ड में स्पीड वर्क…

मैच के दौरान दर्शकों को स्टेडियम के अंदर निर्धारित रेट पर ही खाने-पीने की चीजें मिलेंगी। प्रत्येक फूड स्टॉल में रेट लिस्ट लगाई जाएगी। सिर्फ नवजात शिशुओं के खाने-पीने की चीजें ले जाने की छूट मिलेगी। दर्शक अन्य कोई भी फूड या पानी बोतल आदि बाहर से अंदर नहीं ले जा सकेंगे। स्टेडियम के अंदर लगे सभी गेटों पर वॉटर कूलर में पानी निशुल्क उपलब्ध रहेगा। वहीं, बोतल बंद पानी बेचने का रेट भी तय हैं। कीमत पर सीएससीएस की हॉस्पिटैलिटी कमेटी निगरानी रखेगी।