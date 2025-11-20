Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

नवा रायपुर स्टेडियम में मैच की तैयारियां तेज, भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले आउटफील्ड में स्पीड वर्क…

IND–SA ODI: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को खेला जाएगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 20, 2025

नवा रायपुर स्टेडियम में मैच की तैयारियां तेज, भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले आउटफील्ड में स्पीड वर्क...(photo-patrika)

नवा रायपुर स्टेडियम में मैच की तैयारियां तेज, भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले आउटफील्ड में स्पीड वर्क...(photo-patrika)

IND–SA ODI: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को खेला जाएगा। जिसके लिए आउटफील्ड और पिच तैयार करने का काम शुरू हो गया है। स्टेडियम की 10 पिचों में से सेंट्रल की 4 से 6 नंबर की पिचों को मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है।

IND–SA ODI: मैच पिच को मिल रही स्पेशल ट्रीटमेंट

वहीं, कॉर्नर 1-3 व 8-10 नंबर की पिचों को दोनों टीमों के खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए तैयार की जाएंगी। स्टेडियम के ग्राउंडमैन ने बताया कि आउटफील्ड और पिच को तैयार करने में प्रतिदिन लगभग 70-80 हजार लीटर पानी लगता है। धूप कम होने पर 60-70 हजार लीटर पानी प्रतिदिन डाला जाता है।

वहीं, धूप ज्यादा होने पर पानी की खपत 1 लाख लीटर तक प्रतिदिन पहुंच जाती है। पिच क्यूरेटर शमीम मिर्जा के दिशा-निर्देश पर 15-20 लोग मैदान को तैयार करने में जुटे हुए हैं। मैच के एक सप्ताह पहले और लोगों को मैदान बनाने में लगाया जाएगा। करीब 40 लोगों को काम पर लगाया जाएगा।

8 एमएम रहेगी घास

मैदान में घास कटाई का काम शुरू कर दिया गया है। मैच के दौरान मैदान में करीब 8 एमएम घास रहेगी। आउटफील्ड तेज बनाई जा रही है। मैदान और पिच कैसी रहेगी। इस पर अंतिम निर्णय मैदान के दौरान रायपुर आने वाले बीसीसीआई के क्यूरेटर करेंगे।

नवजात का दूध-पानी ले जा सकेंगे

मैच के दौरान दर्शकों को स्टेडियम के अंदर निर्धारित रेट पर ही खाने-पीने की चीजें मिलेंगी। प्रत्येक फूड स्टॉल में रेट लिस्ट लगाई जाएगी। सिर्फ नवजात शिशुओं के खाने-पीने की चीजें ले जाने की छूट मिलेगी। दर्शक अन्य कोई भी फूड या पानी बोतल आदि बाहर से अंदर नहीं ले जा सकेंगे। स्टेडियम के अंदर लगे सभी गेटों पर वॉटर कूलर में पानी निशुल्क उपलब्ध रहेगा। वहीं, बोतल बंद पानी बेचने का रेट भी तय हैं। कीमत पर सीएससीएस की हॉस्पिटैलिटी कमेटी निगरानी रखेगी।

1 को आएंगे खिलाड़ी, 2 को अभ्यास

भारत-दक्षिण अफ्रीका रांची में सीरीज का पहला मुकाबला खेलेंगे। इसके बाद रांची से 1 दिसंबर को दोनों टीमों के खिलाड़ी दोपहर तक रायपुर पहुंचेंगे। पहले टीम आराम करेगी। इसके बाद 2 दिसंबर को दोनों टीमों के खिलाड़ी अभ्यास में पसीना बहाएंगे। वहीं, 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के धुरंधर रायपुर में दोपहर 1.30 बजे से डे नाइट मैच के दौरान आमने-सामने होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 02:33 pm

Published on:

20 Nov 2025 02:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नवा रायपुर स्टेडियम में मैच की तैयारियां तेज, भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले आउटफील्ड में स्पीड वर्क…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कागज़ों में खरीदी शुरू, मैदान में शून्य! दीपक बैज ने कहा- धान खरीदी केंद्रों से मायूस होकर लौट रहे किसान…

कागज़ों में खरीदी शुरू, मैदान में शून्य! दीपक बैज ने कहा- धान खरीदी केंद्रों से मायूस होकर लौट रहे किसान...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मिली दो ऐतिहासिक उपलब्धि, जिला अस्पताल पंडरी बना देश का सबसे पहला और इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब

छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मिली दो ऐतिहासिक उपलब्धि, जिला अस्पताल पंडरी बना देश का सबसे पहला और इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब
रायपुर

छत्तीसगढ़ में आतंकी साजिश का खुलासा.. पकड़े गए दो नाबालिग सीख रहे थे अरबी भाषा, मिले आपत्तिजनक चैट

ISIS expose in cg
रायपुर

Raipur News: सौतेले बाप ने ढाई साल के मासूम को उतारा मौत के घाट, पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, झूठ बोलकर कराया भर्ती

Raipur News: सौतेले बाप ने ढाई साल के मासूम को उतारा मौत के घाट, पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, झूठ बोलकर कराया भर्ती
रायपुर

1 दिसंबर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य! ड्यूटी पर लेटलतीफी और जल्दी घर जाने वालों पर लगेगा रोक…

1 दिसंबर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य! ड्यूटी पर लेटलतीफी और जल्दी घर जाने वालों पर लगेगा रोक...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.