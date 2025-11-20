नवा रायपुर स्टेडियम में मैच की तैयारियां तेज, भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले आउटफील्ड में स्पीड वर्क...(photo-patrika)
IND–SA ODI: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच 3 दिसंबर को खेला जाएगा। जिसके लिए आउटफील्ड और पिच तैयार करने का काम शुरू हो गया है। स्टेडियम की 10 पिचों में से सेंट्रल की 4 से 6 नंबर की पिचों को मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है।
वहीं, कॉर्नर 1-3 व 8-10 नंबर की पिचों को दोनों टीमों के खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए तैयार की जाएंगी। स्टेडियम के ग्राउंडमैन ने बताया कि आउटफील्ड और पिच को तैयार करने में प्रतिदिन लगभग 70-80 हजार लीटर पानी लगता है। धूप कम होने पर 60-70 हजार लीटर पानी प्रतिदिन डाला जाता है।
वहीं, धूप ज्यादा होने पर पानी की खपत 1 लाख लीटर तक प्रतिदिन पहुंच जाती है। पिच क्यूरेटर शमीम मिर्जा के दिशा-निर्देश पर 15-20 लोग मैदान को तैयार करने में जुटे हुए हैं। मैच के एक सप्ताह पहले और लोगों को मैदान बनाने में लगाया जाएगा। करीब 40 लोगों को काम पर लगाया जाएगा।
मैदान में घास कटाई का काम शुरू कर दिया गया है। मैच के दौरान मैदान में करीब 8 एमएम घास रहेगी। आउटफील्ड तेज बनाई जा रही है। मैदान और पिच कैसी रहेगी। इस पर अंतिम निर्णय मैदान के दौरान रायपुर आने वाले बीसीसीआई के क्यूरेटर करेंगे।
मैच के दौरान दर्शकों को स्टेडियम के अंदर निर्धारित रेट पर ही खाने-पीने की चीजें मिलेंगी। प्रत्येक फूड स्टॉल में रेट लिस्ट लगाई जाएगी। सिर्फ नवजात शिशुओं के खाने-पीने की चीजें ले जाने की छूट मिलेगी। दर्शक अन्य कोई भी फूड या पानी बोतल आदि बाहर से अंदर नहीं ले जा सकेंगे। स्टेडियम के अंदर लगे सभी गेटों पर वॉटर कूलर में पानी निशुल्क उपलब्ध रहेगा। वहीं, बोतल बंद पानी बेचने का रेट भी तय हैं। कीमत पर सीएससीएस की हॉस्पिटैलिटी कमेटी निगरानी रखेगी।
भारत-दक्षिण अफ्रीका रांची में सीरीज का पहला मुकाबला खेलेंगे। इसके बाद रांची से 1 दिसंबर को दोनों टीमों के खिलाड़ी दोपहर तक रायपुर पहुंचेंगे। पहले टीम आराम करेगी। इसके बाद 2 दिसंबर को दोनों टीमों के खिलाड़ी अभ्यास में पसीना बहाएंगे। वहीं, 3 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के धुरंधर रायपुर में दोपहर 1.30 बजे से डे नाइट मैच के दौरान आमने-सामने होंगे।
