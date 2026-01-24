CG Meat Sale Ban: नॉनवेज लवर्स के लिए जरूरी खबर! रायपुर में 2 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें

नहीं बिकेगा मांस-मटन (photo source- Patrika)
CG Meat Sale Ban: गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर रायपुर में मीट और मटन की बिक्री पूरी तरह बैन रहेगी। मेयर ने 26 और 30 जनवरी को पूरे नगर निगम इलाके में मीट की दुकानें और स्लॉटरहाउस बंद करने का आदेश जारी किया है।
नगर निगम के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, यह ऑर्डर छत्तीसगढ़ सरकार के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के निर्देशों के मुताबिक जारी किया गया है। दोनों शुभ मौकों पर शहर में कोई मीट या मटन नहीं बेचा जाएगा। नगर निगम के मुताबिक, सभी ज़ोन में हेल्थ ऑफिसर और सैनिटेशन इंस्पेक्टर अपने इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे ताकि बैन को असरदार तरीके से लागू किया जा सके। मीट की दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा।
CG Meat Sale Ban: मेयर के निर्देशों में यह साफ़ है कि अगर कोई दुकान या होटल बैन के बावजूद मीट बेचता हुआ पाया गया, तो सामान ज़ब्त कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने होटल मालिकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे तय तारीखों पर आदेश का पालन करें ताकि कानून-व्यवस्था और लोगों की भावना बनी रहे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग