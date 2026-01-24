CG Meat Sale Ban: नॉनवेज लवर्स के लिए जरूरी खबर! रायपुर में 2 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें

नगर निगम के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, यह ऑर्डर छत्तीसगढ़ सरकार के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के निर्देशों के मुताबिक जारी किया गया है। दोनों शुभ मौकों पर शहर में कोई मीट या मटन नहीं बेचा जाएगा। नगर निगम के मुताबिक, सभी ज़ोन में हेल्थ ऑफिसर और सैनिटेशन इंस्पेक्टर अपने इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग करेंगे ताकि बैन को असरदार तरीके से लागू किया जा सके। मीट की दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी खास ध्यान दिया जाएगा।