CG Suspend News: सीबीआई की FIR के बाद डॉ. कुंडू सस्पेंड, रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज में भी सेवा देने का आरोप

30 जून को रावतपुरा कॉलेज में एनएमसी के एसेसर को मान्यता के लिए रिश्वत दिए जाने के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद मामला चर्चा में आ गया था। मामले में खास बात ये है कि अगर डॉक्टर बिना सूचना के 5 साल अनुपस्थित रहा तो उन्हें दोबारा सेवा में कैसे रखा गया? क्या इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग या राज्य शासन के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है?