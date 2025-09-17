Meeting News: सरकारी निर्माण विभागों में 800 करोड़ बिल भुगतान बाकी, ठेकेदार लामबंद

प्रदेशभर के ठेकेदारों ने अधिकारियों की मनमानी पर आक्रोश जताते हुए कहा कि कई महीनों से भुगतान नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा तरह-तरह से परेशान किया जाता है। कार्य हो जाने के बावजूद बिलों का भुगतान बिना रिश्वत लिए नहीं करते हैं। स्वयं का पैसा लगाकर ठेकेदार निर्माण कराते हैं और भुगतान के लिए परेशान होते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अधिकारियों के रवैये के कारण सरकार बदनाम होती है। एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री सहित मुख्य सचिव आदि उच्चाधिकारियों से मिलकर शिकायत करेंगे। स्पॉट इंस्पेक्शन के नाम पर अधिकारी दिन में नहीं, बल्कि रात में टॉर्च की रोशनी में मुआयना करते हैं। ठेकेेदारों को बुलाया नहीं जाता, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तरह तरह से नोटिस थमाया जा रहा है।