लक्षणों की गलत पहचान बनी जानलेवा! पीठ दर्द को साइटिका समझा, हार्ट अटैक से गई मरीज की जान…

लेकिन डॉक्टर सायटिका की बीमारी समझकर इलाज करता रहा। इससे मरीज का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता गया है और अंत में तड़प-तड़पकर मर गया। गुरुर के 45 वर्षीय इस शिक्षक को कोई बीमारी भी नहीं थी। वह पूरी तरह फिट था और एक बार कमर दर्द के कारण अस्पताल गया था, तब डॉक्टरों ने इसे साइटिका बीमारी का नाम दिया था। जब दोबारा दर्द हुआ तो इसी पर्ची की हिस्ट्री के आधार पर इलाज करते रहे।