Rain Alert: 14-15-16 सितम्बर को बारिश मचाएगी कोहराम, 33 जिलों के लिए IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 33 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। ( CG Rain Alert ) साथ ही आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी किया है। उल्लेखनीय है कि राजधानी सहित अन्य जिलों में आसमानी कहर देखने को मिल रही है। रायपुर एयरपोर्ट में कई उड़ानें प्रभावित भी हुई है। गनीमत रहा कि कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई। वहीं एक बार फिर से मौसम विभाग ने लोेगों को मौसम खराब होने पर घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।