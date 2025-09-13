Rain Alert: 14-15-16 सितम्बर को बारिश मचाएगी कोहराम, 33 जिलों के लिए IMD ने जारी की चेतावनी

CG Rain Alert: छत्तीसगढ़ में बारिश के थमने के बाद उमसभरी गर्मी से लोग परेशान हो गए हैं। इस बीच राहत की बड़ी खबर सामने आई है। मौसम में आए बदलाव का असर अगले कुछ घंटें में दिखने वाला है, जो अगले तीन दिनों तक रहेगा। इस दौरान प्रदेश के 33 जिलों में भारी को लेकर चेतावनी जारी हुई हैंं। बता दें कि प्रदेश में अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 33 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। ( CG Rain Alert ) साथ ही आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी किया है। उल्लेखनीय है कि राजधानी सहित अन्य जिलों में आसमानी कहर देखने को मिल रही है। रायपुर एयरपोर्ट में कई उड़ानें प्रभावित भी हुई है। गनीमत रहा कि कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई। वहीं एक बार फिर से मौसम विभाग ने लोेगों को मौसम खराब होने पर घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।
राजधानी रायपुर में मौसम पल-पल बदल रहा है। अचानक तेज धूप से उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है तो कुछ देर बाद बादल छा जा रहे हैं। वहीं कहीं-कहीं अचानक बादल बरस भी रहे हैं। इसके बाद बादल के साफ होने से तेज धूप से गर्मी पड़ रही है। बीते एक सप्ताह से दिनभर में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बता दें कि अब मौसम विदाई की ओर बढ़ रहा है।
मौसम विशेषज्ञ एचपी चंद्रा ने बताया कि, एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी उत्तर आंध्र तक और दक्षिण उड़ीसा तट से दूर बना हुआ है। इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा और उससे लगे उत्तर आंध्रप्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों में पहुंचने की संभावना है।
एक द्रोणिका पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित निम्न दाब के केंद्र से दक्षिण महाराष्ट्र तक छत्तीसगढ़ विधान होते हुए 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से 13 सितंबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ेेंगे। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात व वर्षा हो सकती है।