CG Job News: 15 हजार से अधिक नौकरियों का मौका, इस जिले में 29-31 जनवरी को राज्य स्तरीय रोजगार मेला

Chhattisgarh Job News: छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा 29 से 31 जनवरी 2026 को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर में 'राज्य स्तरीय रोजगार मेला' का आयोजन किया जा रहा है। Chhattisgarh Job News: आवेदकों का साक्षात्कार इस रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के तकनीकी एवं गैर तकनीकी लगभग 15000

Jan 22, 2026

Chhattisgarh Job News: छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा 29 से 31 जनवरी 2026 को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर में ‘राज्य स्तरीय रोजगार मेला‘ का आयोजन किया जा रहा है।

Chhattisgarh Job News: आवेदकों का साक्षात्कार

इस रोजगार मेला में निजी क्षेत्र के तकनीकी एवं गैर तकनीकी लगभग 15000 पदों में चयन के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। राज्य स्तरीय रोजगार मेला के लिए रायपुर जिले के आवेदकों का साक्षात्कार 29 जनवरी 2026 सोमवार को निर्धारित है।

रोजगार मेला के लिए पंजीयन अनिवार्य

Chhattisgarh Job News: उक्त मेला में सहभागिता के लिए ऑनलाईन पोर्टल erojgar.cg.gov.in में रोजगार पंजीयन एवं रोजगार मेला के लिए पंजीयन नहीं करवाया है, वे पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा सकतें हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र कार्यालय रायपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।

CG Job News: 15 हजार से अधिक नौकरियों का मौका, इस जिले में 29-31 जनवरी को राज्य स्तरीय रोजगार मेला

