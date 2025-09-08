3 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित, ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत की उम्मीद, अब होगा चौड़ीकरण

तेलीबांधा चौक से टाटीबंध चौक तक रिंग रोड का चौड़ीकरण 2007-08 में हुआ था। तब की तुलना में वर्तमान स्थिति में यातायात का दबाव दोगुना हुआ है। बीते पंद्रह सालों में इस रिंग रोड के एक तरफ जितनी आबादी है, उससे ज्यादा दूसरी तरफ बसाहट का दायरा बढ़ा है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को कनेक्टिविटी रोड जैसी सुविधा भी नहीं मिल पाई है कि लोग कॉलोनियों से निकलकर अंदर ही अंदर तेलीबांधा या टाटीबंध चौक की तरफ आवाजाही कर सकें।