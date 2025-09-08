Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

3 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित, ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत की उम्मीद, अब होगा चौड़ीकरण

CG Traffic: इस रोड पर लगातार ट्रैफिक बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी आसपास के मोहल्ले और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 08, 2025

3 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित, ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत की उम्मीद, अब होगा चौड़ीकरण
3 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित, ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत की उम्मीद, अब होगा चौड़ीकरण (photo-patrika)

CG Traffic: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के बीच रिंग रोड क्रमांक 1 अब पूरी तरह से घनी आबादी से घिर चुका है। इस रोड पर लगातार ट्रैफिक बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी आसपास के मोहल्ले और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को है। क्योंकि सर्विस रोड संकरी और खराब होने के कारण लोगों को भारी वाहनों के बीच आवाजाही करनी पड़ती है।

ऐसे में हमेशा खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति को देखते हुए जैसे ही अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का काम पूरा होगा, वैसे ही सर्विस रोड के चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। दोनों तरफ सड़क 20 से 30 फीट चौड़ी होने पर शहर के लोगों को सुविधा होगी।

CG Traffic: अभी सिर्फ 10-10 फीट चौड़ी

तेलीबांधा चौक से टाटीबंध चौक तक रिंग रोड का चौड़ीकरण 2007-08 में हुआ था। तब की तुलना में वर्तमान स्थिति में यातायात का दबाव दोगुना हुआ है। बीते पंद्रह सालों में इस रिंग रोड के एक तरफ जितनी आबादी है, उससे ज्यादा दूसरी तरफ बसाहट का दायरा बढ़ा है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को कनेक्टिविटी रोड जैसी सुविधा भी नहीं मिल पाई है कि लोग कॉलोनियों से निकलकर अंदर ही अंदर तेलीबांधा या टाटीबंध चौक की तरफ आवाजाही कर सकें।

ऐसी स्थिति में रिंग रोड की 8 किलोमीटर सर्विस रोड कई जगह काफी संकरी है तो कई जगह गड्ढे होने से दोनों तरफ से आने-जाने में दुर्घटना का खतरा बढ़ा है। ऐसे में काफी समय से दोनों तरफ की सर्विस रोड के चौड़ीकरण की आवश्यकयता महसूस की जा रही है। क्योंकि लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बिजली लाइन अंडरग्राउंड करने का चल रहा काम

तेलीबांधा से टाटीबंध चौक के बीच ट्रैफिक की आवाजाही डेढ़ से दो लाख वाहनों तक पहुंच गई है, लेकिन सर्विस रोड पहले जैसे ही है। सर्विस रोड अभी दोनों तरफ 10-10 फीट ही चौड़ी है। ऐसे में मोहल्लों और कॉलोनियों से लोग सीधे सर्विस रोड पर पहुंचते हैं और भारी भरकम वाहनों के बीच उन्हें आवाजाही करनी पड़ती है। सर्विस रोड चौड़ी होने पर यातायात सुगम होगा और लोगों को आवाजाही में सुविधा होगी।

एनएचएआई की निर्माण एजेंसी रायपुर एक्सप्रेस प्रालि को इस रिंग के मेंटेनेंस और चौड़ीकरण की जिम्मेदारी मिली हुई है। इसके लिए मंदिरहसौद के पास टोल नाका पर टैक्स लिया जा रहा है। अभी इस रिंग रोड के दोनों तरफ बिजली लाइन अंडरग्राउंड करने का काम सीजीपीडीसीएल द्वारा कराया जा रहा है। ये काम होने पर दोनों तरफ से बिजली के बड़े-बड़े खंभे हट जाएंगे, तब जाकर सर्विस रोड के चौड़ीकरण का रास्ता साफ होगा।

रिंग रोड के मेंटेनेंस का काम देख रही कंपनी के मैनेजर के अनुसार तेलीबांधा से टाटीबंध तक सर्विस रोड का चौड़ीकरण कराने का प्लॉन फाइनल हो गया है। इस दायरे में राजेंद्रनगर और भाठागांव ओवरब्रिज के पास सर्विस रोड जितनी चौड़ी है, उतनी पूरे 8 किलोमीटर तक कराया जाएगा।

Published on:

08 Sept 2025 10:38 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 3 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित, ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत की उम्मीद, अब होगा चौड़ीकरण

