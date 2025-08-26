Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Raipur Airport: रायपुर एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में 50 हजार से ज्यादा ने किया सफर, महानगरों के लिए सबसे ज्यादा यात्री

एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार रोजाना औसतन 7158 यात्रियों ने हवाई सफर किया, जबकि 11 से 17 अगस्त के बीच 348 फ्लाइटों के जरिए 48204 यात्रियों का आवागमन हुआ है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 26, 2025

Raipur Airport: रायपुर एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में 50 हजार से ज्यादा ने किया सफर, महानगरों के लिए सबसे ज्यादा यात्री
रायपुर एयरपोर्ट (Photo Patrika)

Raipur Airport: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले सप्ताह 18 से 24 अगस्त के बीच 346 फ्लाइटों का संचालन किया गया। इसके जरिए रेकॉर्ड 50106 यात्रियों का आवागमन हुआ है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार रोजाना औसतन 7158 यात्रियों ने हवाई सफर किया, जबकि 11 से 17 अगस्त के बीच 348 फ्लाइटों के जरिए 48204 यात्रियों का आवागमन हुआ है। इसमें सप्ताहभर में 3.95 फीसदी करीब 2000 यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है।

ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि कारोबारी गतिविधियों, त्योहारी सीजन और शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ी है। इसके चलते अधिकांश फ्लाइटें फुल चल रही हैं। इसमें आने वाले दिनों में और इजाफा होगा। बता दें कि रायपुर से देशभर के 15 विभिन्न शहरों के लिए रोजाना औसतन 46 से 50 फ्लाइटें उड़ान भरती हैं।

अगस्त फ्लाइट यात्री (आवागमन)

18 50 7498

19 46 6777

20 42 7088

21 46 6988

22 48 7350

23 52 7117

24 52 7288

7 दिन 346 फ्लाइट 50106 यात्री

रायपुर से सबसे ज्यादा यात्री दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलूरु और हैदराबाद के लिए उड़ान भरते हैं। उक्त शहरों के लिए रोजाना फ्लाइटों को संचालन होता है। इनमें सर्वाधिक 4 फ्लाइट दिल्ली के लिए हैं। इसी तरह मुंबई और हैदराबाद के लिए 3-3, बेंगलूरु के लिए 2 एवं अन्य शहरों के लिए 1-1 फ्लाइट उड़ान भरती है। ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टॉफी) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन जादवानी ने बताया कि इस समय गणेश उत्सव को देखते हुए मुंबई और पुणे की फ्लाइट की टिकटें लगातार बुक हो रही हैं। आगामी दुर्गोत्सव के लिए कोलकाता की फ्लाइटों भी लोग अभी से बुक करवा रहे हैं। फेयर बढ़ने की आशंका के चलते हवाई यात्री अभी से टिकटों की अग्रिम बुकिंग करवा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 10:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Airport: रायपुर एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में 50 हजार से ज्यादा ने किया सफर, महानगरों के लिए सबसे ज्यादा यात्री

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.