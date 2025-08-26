Raipur Airport: रायपुर एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में 50 हजार से ज्यादा ने किया सफर, महानगरों के लिए सबसे ज्यादा यात्री

रायपुर से सबसे ज्यादा यात्री दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलूरु और हैदराबाद के लिए उड़ान भरते हैं। उक्त शहरों के लिए रोजाना फ्लाइटों को संचालन होता है। इनमें सर्वाधिक 4 फ्लाइट दिल्ली के लिए हैं। इसी तरह मुंबई और हैदराबाद के लिए 3-3, बेंगलूरु के लिए 2 एवं अन्य शहरों के लिए 1-1 फ्लाइट उड़ान भरती है। ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टॉफी) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन जादवानी ने बताया कि इस समय गणेश उत्सव को देखते हुए मुंबई और पुणे की फ्लाइट की टिकटें लगातार बुक हो रही हैं। आगामी दुर्गोत्सव के लिए कोलकाता की फ्लाइटों भी लोग अभी से बुक करवा रहे हैं। फेयर बढ़ने की आशंका के चलते हवाई यात्री अभी से टिकटों की अग्रिम बुकिंग करवा रहे हैं।