Raipur Airport: रायपुर एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में 50 हजार से ज्यादा ने किया सफर, महानगरों के लिए सबसे ज्यादा यात्री

Raipur Airport: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले सप्ताह 18 से 24 अगस्त के बीच 346 फ्लाइटों का संचालन किया गया। इसके जरिए रेकॉर्ड 50106 यात्रियों का आवागमन हुआ है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार रोजाना औसतन 7158 यात्रियों ने हवाई सफर किया, जबकि 11 से 17 अगस्त के बीच 348 फ्लाइटों के जरिए 48204 यात्रियों का आवागमन हुआ है। इसमें सप्ताहभर में 3.95 फीसदी करीब 2000 यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है।
ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि कारोबारी गतिविधियों, त्योहारी सीजन और शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ी है। इसके चलते अधिकांश फ्लाइटें फुल चल रही हैं। इसमें आने वाले दिनों में और इजाफा होगा। बता दें कि रायपुर से देशभर के 15 विभिन्न शहरों के लिए रोजाना औसतन 46 से 50 फ्लाइटें उड़ान भरती हैं।
18 50 7498
19 46 6777
20 42 7088
21 46 6988
22 48 7350
23 52 7117
24 52 7288
रायपुर से सबसे ज्यादा यात्री दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलूरु और हैदराबाद के लिए उड़ान भरते हैं। उक्त शहरों के लिए रोजाना फ्लाइटों को संचालन होता है। इनमें सर्वाधिक 4 फ्लाइट दिल्ली के लिए हैं। इसी तरह मुंबई और हैदराबाद के लिए 3-3, बेंगलूरु के लिए 2 एवं अन्य शहरों के लिए 1-1 फ्लाइट उड़ान भरती है। ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टॉफी) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमन जादवानी ने बताया कि इस समय गणेश उत्सव को देखते हुए मुंबई और पुणे की फ्लाइट की टिकटें लगातार बुक हो रही हैं। आगामी दुर्गोत्सव के लिए कोलकाता की फ्लाइटों भी लोग अभी से बुक करवा रहे हैं। फेयर बढ़ने की आशंका के चलते हवाई यात्री अभी से टिकटों की अग्रिम बुकिंग करवा रहे हैं।