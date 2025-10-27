CG News: प्रदेश में 100 दर्शकों की क्षमता वाले मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगी गाइडलाइन

इस योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजीगत निवेश (भूमि लागत को छोड़कर) जरूरी होगा। इसमें स्थायी पूंजी निवेश में भवन निर्माण, आंतरिक ढांचा, उपस्कर, फर्नीचर, मल्टीप्लेक्स प्रक्षेपण यंत्रणा, एस्केलेटर, लिफ्ट, पार्किंग ढांचा, अग्नि सुरक्षा यंत्र सम्मिलित होंगे। भूमि की लागत, कार्यशील पूंजी, प्री-आपरेटिव व्यय इस पूंजीगत व्यय में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी। इस पूरी योजना की निगरानी के लिए एक समिति भी गठित की जाएगी। आयुक्त व संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। राज्य स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन कर पात्र आवेदनों का चयन करेगी।