Raipur News: नगर निगम सामान्य सभा की तारीख तय, 15 पार्षदों ने लगाए सवाल, 16 एजेंडों पर होगी चर्चा

Raipur News: नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने सामान्य सभा की तारीख तय कर दी है। 29 अक्टूबर को होने वाली सामान्य सभा में 16 एजेंडों पर चर्चा के बाद मुहर लगेगी। महापौर मीनल चौबे के कार्यकाल की यह बजट के बाद दूसरी सामान्य सभा है। निगम के सदन में भाजपा पार्षदों का जबरदस्त बहुमत है। इसलिए हंगामे के आसार बहुत कम हैं, परंतु भाजपा पार्षद मुखरता के साथ ही अपने-अपने वार्डों में पेयजल, सफाई, बिजली और रोड, नाली जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएंगे।
सभापति राठौर का कहना है कि सामान्य सभा में सभी पार्षदों को बोलने का अवसर देंगे। हालांकि प्रश्नकाल एक घंटे का होगा। पहली बार 14 से 15 पार्षदों ने सामान्य सभा की बैठक के लिए सवाल लगाए हैं, जो कि सबसे अधिक हैं। अभी तक केवल 5 से 7 सवालों तक ही चर्चा सीमित रहा करती थी। निगम सचिवालय के अनुसार सभापति राठौर के कार्यकाल में सबसे अधिक सवालों को सूचीबद्ध किया गया है।
बता दें कि मीनल चौबे के महापौर चुने जाने के बाद नगर निगम की पहली बजट सामान्य सभा हुई थी। इसके बाद एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर सभापति ने शहीद स्मारक भवन में विशेष सामान्य सभा बुलाई थी। अब सात माह बाद यह तीसरी सामान्य सभा होने जा रही है। जिसमें पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में रखने का मौका मिलेगा।
