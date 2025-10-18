Raipur News: नगर निगम सामान्य सभा की तारीख तय, 15 पार्षदों ने लगाए सवाल, 16 एजेंडों पर होगी चर्चा

Raipur News: नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने सामान्य सभा की तारीख तय कर दी है। 29 अक्टूबर को होने वाली सामान्य सभा में 16 एजेंडों पर चर्चा के बाद मुहर लगेगी। महापौर मीनल चौबे के कार्यकाल की यह बजट के बाद दूसरी सामान्य सभा है। निगम के सदन में भाजपा पार्षदों का जबरदस्त बहुमत है। इसलिए हंगामे के आसार बहुत कम हैं, परंतु भाजपा पार्षद मुखरता के साथ ही अपने-अपने वार्डों में पेयजल, सफाई, बिजली और रोड, नाली जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएंगे।