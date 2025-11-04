रायपुर में मर्डर.. बदमाश ने युवक को दौड़ा-दौड़ाकर मारा चाकू, बचाने आए बड़े भाई पर किया हमला, फैली सनसनी

Murder In Raipur: मुजगहन इलाके में मर्डर का मामला शांत नहीं हुआ था कि खम्हारडीह इलाके में सरेआम हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाश ने दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी। बचाव करने आए उसके भाई पर भी हमला किया। इसके बाद आरोपी भाग निकला। ( CG news ) हत्या का कारण इलाके में जुआ-सट्टा बताया जा रहा है। इसी विवाद के बाद युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। विजय नगर का एक सटोरिया इलाके में जुआ-सट्टा चलवा रहा है। बताया जाता है कि उसी के विवाद के चलते युवकों पर चाकू से हमला कराया गया। करीब माह भर पहले भी इस इलाके में शराब दुकान के सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी गई थी।