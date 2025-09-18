नान घोटाला… पूर्व IAS शुक्ला और टुटेजा की फिर होगी गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश…

बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद नान घोटाले में ईडी दोनों अफसरों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट से आलोक शुक्ला और शराब घोटाले में जेल भेजे गए अनिल टुटेजा को अग्रिम जमानत मिली थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस समय अनिल टुटेजा को शराब घोटाले और कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल भेजा गया है।