CG News: रायपुर जिले में आधुनिक खेती का मजबूत आधार बन रहा नैनो उर्वरक, कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग

जिला कृषि अधिकारी सतीष अवस्थी ने बताया कि जिले में ड्रोन का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। कृषि समय के अनुसार किया जाने वाला कार्य है। समय पर श्रमिकों के नहीं मिलने के कारण कृषि कार्य जैसे उर्वरकों और पौध संरक्षण रसायनों के इस्तेमाल में आने वाली समस्याओं का विकल्प ड्रोन ही है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग बढ़ाया जा रहा है, वर्तमान में जिले में 3 ड्रोन है जिसे अब बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अभियान चलाकर ज्यादा कृषकों को इसका लाभ दिया जाएगा।