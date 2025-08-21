Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: रायपुर जिले में आधुनिक खेती का मजबूत आधार बन रहा नैनो उर्वरक, कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग

CG News: नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन व कृषि विभाग की ओर से प्रोजेक्ट नैनो के अंतर्गत जिले में नैनो उर्वरकों और ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 21, 2025

CG News: रायपुर जिले में आधुनिक खेती का मजबूत आधार बन रहा नैनो उर्वरक, कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग
कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग (Photo Patrika)

CG News: नैनो उर्वरक आधुनिक खेती, किसानों के लिए खेती का मजबूत आधार बन गया है। वहीं जिला रायपुर में परंपरागत रासायनिक उर्वरक के स्थान पर आधुनिक नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन व कृषि विभाग की ओर से प्रोजेक्ट नैनो के अंतर्गत जिले में नैनो उर्वरकों और ड्रोन का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है।

जिला कृषि अधिकारी सतीष अवस्थी ने बताया कि जिले में ड्रोन का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। कृषि समय के अनुसार किया जाने वाला कार्य है। समय पर श्रमिकों के नहीं मिलने के कारण कृषि कार्य जैसे उर्वरकों और पौध संरक्षण रसायनों के इस्तेमाल में आने वाली समस्याओं का विकल्प ड्रोन ही है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग बढ़ाया जा रहा है, वर्तमान में जिले में 3 ड्रोन है जिसे अब बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अभियान चलाकर ज्यादा कृषकों को इसका लाभ दिया जाएगा।

नैनो के उपयोग से जड़ मजबूत

अवस्थी ने बताया कि कृषकों का रुझान दिन-प्रतिदिन नैनो उर्वरकों के प्रति बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण नैनो उर्वरकों के उपयोग का स्पष्ट प्रदर्शन है। जहां पारंपरिक रासायनिक उर्वरकों से जड़ का विकास औसत ही होता है वहीं नैनो उपचारित पौधों की जड़ सशक्त और विकसित होती है। साथ ही नैना उर्वरकों के उपयोग से मृदा के स्वास्थ्य में अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं कृषकों की लागत में कमी आती है और पर्यावरण प्रदूषित होने से भी बचता है।

नैनो यूरिया और डीएपी का पर्याप्त भंडारण

अवस्थी ने बताया कि वर्तमान में जिले की सहकारी समितियों में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का पर्याप्त भंडारण है। इसका वितरण कृषकों को किया जा रहा है। जिला में पूर्व में निर्धारित लक्ष्य नैनो यूरिया (10 से 12 प्रतिशत) 500 एमएल भरती की 6000 बॉटल, नैनो डीएपी के 250 एमएल भरती की 1000 बॉटल, 500 एलएल भरती की 3000 बॉटल लक्ष्य के अलावा नैनो यूरिया के 500 एमएल भरती की 2000 बॉटलों की अतिरिक्त मांग की गई है।

Updated on:

21 Aug 2025 12:27 pm

Published on:

21 Aug 2025 12:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: रायपुर जिले में आधुनिक खेती का मजबूत आधार बन रहा नैनो उर्वरक, कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग

