Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

National News: 2047 तक 80 बिलियन डॉलर का होगा सेमीकंडक्टर बाजार

2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस 500 बिलियन और सेमीकंडक्टर का 135 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंजम्प्शन 3 ट्रिलियन डॉलर और सेमीकंडक्टर का बाजार करीब 80 बिलियन डॉलर का होगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Nov 08, 2025

National News: 2047 तक 80 बिलियन डॉलर का होगा सेमीकंडक्टर बाजार

National News: 2047 तक 80 बिलियन डॉलर का होगा सेमीकंडक्टर बाजार

ट्रिपल आईटी नवा रायपुर में शुक्रवार को राष्ट्रीय संगोष्ठी ‘मेक इन सिलिकॉन’ की शुरुआत हुई। इसमें देशभर से तकनीकी विशेषज्ञ, प्रोफेसर और रिसर्चर शामिल हुए। इस दौरान आईआईटी इंदौर के प्रो. संतोष कुमार विश्वकर्मा और ट्रिपलआईटी इलाहाबाद के डायरेक्टर मुकुल शरद ने भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण, निवेश, और स्किल गैप पर विस्तार से चर्चा की।

भारत के पास बड़ा बाजार और युवाशक्ति

पत्रिका से बाचतीत में दोनों विशेषज्ञों ने माना कि भारत के पास बड़ा बाजार और युवाशक्ति है, लेकिन प्रशिक्षित मैनपॉवर की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। प्रो. विश्वकर्मा ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। साल 2023 में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस 200 बिलियन डॉलर और सेमीकंडक्टर का 40 बिलियन डॉलर था। 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस 500 बिलियन और सेमीकंडक्टर का 135 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंजम्प्शन 3 ट्रिलियन डॉलर और सेमीकंडक्टर का बाजार करीब 80 बिलियन डॉलर का होगा।

बनाने होंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और रिसर्च सेंटर

प्रो. विश्वकर्मा ने बताया कि 2021 में शुरू किया गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसी दिशा में बड़ा कदम था। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन हाउस, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप फंडिंग के लिए निवेश का रोडमैप तय किया गया। अभी इस सेक्टर को 2 से 2.5 लाख इंजीनियरों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास केवल डेढ़ लाख प्रशिक्षित लोग हैं, वे भी मुख्य रूप से पुणे, बेंगलुरु और नोएडा जैसे शहरों में केंद्रित हैं। प्रो. विश्वकर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलाकर करीब 1.50 लाख इंजीनियरिंग छात्र हैं। अगर उन्हें सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाए तो राज्य इस सेक्टर में बड़ा योगदान दे सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई (वीएलएसआई) जैसे कोर्स सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू किए जाएं। इंडस्ट्री और अकादमिक जगत को मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और रिसर्च सेंटर बनाने होंगे। इससे देश में कुशल मैनपाॅवर तैयार होगी।

निवेश नहीं, स्किल्ड मैनपाॅवर सबसे बड़ी चुनौती

ट्रिपलआईटी इलाहाबाद के डायरेक्टर मुकुल शरद ने कहा, भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण की असली चुनौती निवेश नहीं बल्कि स्किल्ड मैनपाॅवर की है। आज ज्यादातर इंजीनियरिंग संस्थान कंप्यूटर साइंस, आईटी या डेटा साइंस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है कि सेमीकंडक्टर डिजाइन और फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए। यह आने वाले समय का सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र होगा। मुकुल शरद ने कहा कि भारत डिजाइन के मामले में मजबूत है, लेकिन फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी अभी भी ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों तक सीमित है। बीटेक स्तर से ही माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और चिप डिजाइन जैसे विषय पढ़ाए जाएं तो भारत भी जल्द आत्मनिर्भर बन सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 01:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / National News: 2047 तक 80 बिलियन डॉलर का होगा सेमीकंडक्टर बाजार

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

SIR News: दूसरे प्रदेश से आए लोगों को हो रही दिक्कतें

SIR News: दूसरे प्रदेश से आए लोगों को हो रही दिक्कतें
रायपुर

Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां, देखें लिस्ट

2026 में मिलेंगी 107 दिन की छुट्टियां (photo source- Patrika)
रायपुर

महिला एवं बाल विकास विभाग में ट्रांसफर-प्रमोशन आदेश जारी, इन 7 अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी, देखें

ट्रांसफर-प्रमोशन आदेश जारी (photo source- Patrika)
रायपुर

Sulakshana Pandit Death: एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा के निधन पर CM साय ने जताया शोक, संजीव कुमार के प्यार में ताउम्र रहीं अकेली, 6 नवंबर को ही संयोग से दुनिया छोड़ी

एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा के निधन पर CM साय ने जताया शोक
रायपुर

वंदे मातरम् मां भारती की साधना और आराधना की प्रेरक अभिव्यक्ति : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

वंदे मातरम् मां भारती की साधना और आराधना की प्रेरक अभिव्यक्ति : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.