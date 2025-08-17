NEET UG 2025: पहले राउंड में जनरल का कट ऑफ 477 अंक, पहली आवंटन सूची में 1988 छात्रों के नाम

NEET UG 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पहली आवंटन सूची जारी कर दी है। पहले राउंड में जनरल कैटेगरी छात्रों का कट ऑफ 720 में 477 अंक गया है। अगले राउंड में कट ऑफ 5 अंक तक और गिर सकता है। आवंटन सूची में 1988 छात्रों के नाम है। छात्रों को संबंधित कॉलेजों में 18 से 23 अगस्त तक एडमिशन लेना होगा। एडमिशन के लिए 6 दिन का समय दिया गया है।