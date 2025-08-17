NEET UG 2025: पहले राउंड में जनरल का कट ऑफ 477 अंक, पहली आवंटन सूची में 1988 छात्रों के नाम

NEET UG 2025: छत्तीसगढ़ के रायपुर में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पहली आवंटन सूची जारी कर दी है। पहले राउंड में जनरल कैटेगरी छात्रों का कट ऑफ 720 में 477 अंक गया है। अगले राउंड में कट ऑफ 5 अंक तक और गिर सकता है। आवंटन सूची में 1988 छात्रों के नाम है। छात्रों को संबंधित कॉलेजों में 18 से 23 अगस्त तक एडमिशन लेना होगा। एडमिशन के लिए 6 दिन का समय दिया गया है।
आवंटन सूची के अनुसार नीट-यूजी सीजी टॉप-10 के सभी छात्रों को नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में एमबीबीएस सीट का आवंटन किया गया है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि इनमें कितने छात्र एडमिशन लेते हैं। पिछले सालों का ट्रेंड रहा है कि महज 3 से 4 छात्र प्रवेश लेते रहे हैं। अगर ये छात्र एडमिशन नहीं लेंगे तो वे स्वत: ही काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में दूसरे राउंड में बची हुई सीटों को भरा जाएगा।
466 कट ऑफ वाले यूआर कैटेगरी के छात्र को सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की सीट नहीं मिल पाई है। दूसरे या तीसरे राउंड में भी संभावना कम दिख रही है। ऐसे में उन्हें निजी कॉलेज या सरकारी के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। स्टेट से होने वाली काउंसलिंग में स्टेट, मैनेजमेंट और एआरआई कोटे को भरा जाता है। 10 फीसदी गरीब सवर्णों की सीटें भी शामिल हैं। वहीं 15 फीसदी सीटें ऑल इंडिया और 3 फीसदी सीटें सेंट्रल पुल के लिए हैं।
4 निजी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को नवा रायपुर स्थित हैल्थ साइंस विवि कैंपस में एडमिशन लेना होगा। इनमें रायपुर व भिलाई कॉलेज के छात्र शामिल हैं। वहीं बिलासपुर व भिलाई के निजी डेंटल कॉलेजों के छात्रों की एडमिशन प्रक्रिया सरकारी डेंटल कॉलेज रायपुर में होगी। निजी मेडिकल कॉलेजों ने विवि कैंपस में एडमिशन कराने का विरोध किया था।
उनका कहना था कि छात्रों को कई बार एफिडेविट बनाने के लिए नोटरी की जरूरत पड़ती है। बैंक भी जाना पड़ता है। ऐसे में नवा रायपुर में दिक्कत हो सकती है। देर शाम तक काउंसलिंग होने पर सुरक्षा का मामला भी सामने आ सकता है। शहर से दूर होने के कारण वहां एडमिशन की प्रक्रिया आसान नहीं रहेगी। इसलिए कॉलेज प्रबंधन और अभिभावक इसका विरोध कर रहे थे।
कोटे सीटें
स्टेट 1418
मैनेजमेंट 234
ऑल इंडिया 209
सेंट्रल पुल 38
एनआरआई 81
कुल 1980