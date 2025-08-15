CG News: 18 अगस्त से PG कॉलेज के हॉस्टल का होगा शुभारंभ, छात्राओं से मंगाए जा रहे आवेदन

CG News: सुरक्षा की दृष्टि से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक प्रतिदिन कालेज से गुजरे आम रास्ते को बंद किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन समेत आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है। हॉस्टल में वार्डन, महिला चौकीदार, कूक, मेट्रन सहित बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था का भी प्रयास किया जा रहा है। भोजन की व्यवस्था के लिए टेंडर निकाला जा रहा है। बाउंड्रीवाल के लिए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने डीएमएफ फंड से 7.50 लाख देने की बात कही है।