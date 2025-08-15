Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

CG News: 18 अगस्त से PG कॉलेज के हॉस्टल का होगा शुभारंभ, छात्राओं से मंगाए जा रहे आवेदन

CG News: प्राचार्य को गर्ल्स हॉस्टल के रंग-रोगन समेत अन्य कायों को जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। साथ ही लाइब्रेरी का समय बढ़ाने के लिए भी कहा गया।

धमतरी

Laxmi Vishwakarma

Aug 15, 2025

PG कॉलेज के हॉस्टल का होगा शुभारंभ (Photo source- Patrika)
PG कॉलेज के हॉस्टल का होगा शुभारंभ (Photo source- Patrika)

CG News: लंबी प्रतिक्षा के बाद जिला मुख्यालय स्थित बीसीएस पीजी कालेज धमतरी में बना 20 सीटर गर्ल्स हॉस्टल 17 साल बाद खुलने जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश के बाद गर्ल्स हॉस्टल मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। 18 अगस्त को हॉस्टल का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। कालेज में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब हॉस्टल के लिए छात्राओं से आवेदन भी मंगाए जा रहे हैं।

CG News: छात्राओं को प्रवेश में दी जाएगी प्राथमिकता

अब तक 20 सीट के लिए 50 छात्राओं ने आवेदन किया है। कालेज प्रबंधन ने बताया कि पीजी कालेज में नगरी, कांकेर समेत दूर-दराज से भी छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं। दूर-दराज से आने वाली छात्राओं को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। दूरी के हिसाब से छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। हॉस्टल शुरू होने से अभावग्रस्त छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा।

कलेक्टर ने गर्ल्स हास्टल का किया निरीक्षण

इधर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बीसीएस पीजी कालेज के लाइब्रेरी और गर्ल्स हास्टल के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल में पानी, बिजली, शौचालय और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। प्राचार्य को गर्ल्स हॉस्टल के रंग-रोगन समेत अन्य कायों को जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। साथ ही लाइब्रेरी का समय बढ़ाने के लिए भी कहा गया।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर पवन प्रेमी, प्रभारी प्राचार्य चंद्रिका साहू, रजिस्ट्रार परमानंद भोई आदि उपस्थित थे। पीजी कालेज के प्राचार्य डॉ वीके पाठक ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से गर्ल्स हॉस्टल में 8 जगहों पर सीसी टीवी कैमरा लगाया गया है। सुरक्षा गार्ड के लिए जिला पुलिस प्रशासन को महिला सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया गया है।

भोजन की व्यवस्था के लिए निकाला जा रहा टेंडर

CG News: सुरक्षा की दृष्टि से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक प्रतिदिन कालेज से गुजरे आम रास्ते को बंद किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन समेत आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है। हॉस्टल में वार्डन, महिला चौकीदार, कूक, मेट्रन सहित बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था का भी प्रयास किया जा रहा है। भोजन की व्यवस्था के लिए टेंडर निकाला जा रहा है। बाउंड्रीवाल के लिए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने डीएमएफ फंड से 7.50 लाख देने की बात कही है।

