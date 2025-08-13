CG News: मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी के लिए गाइडलाइन जारी, कलेक्टर ने 8 बिंदुओं में दिए निर्देश

कलेक्टर की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि भोजन बनाने वाले बर्तन, खाद्य सामग्री, किचन, भंडार कक्ष और किचन शेड की नियमित सफाई जरूरी है। हते में दो बार ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना होगा। किचन शेड चारों ओर जालीदार तार, ताकि आवारा श्वान, मक्खियां, छिपकली और अन्य पशु अंदर न घुसे। भोजन में इस्तेमाल अनाज, दाल और मौसमी सब्जियां अच्छी तरह धोकर पूरी तवज्जो के साथ इस्तेमाल करेंगे।