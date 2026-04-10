दुर्ग, रायगढ़, कोरबा व बस्तर में बनेगा नया एयरपोर्ट, देशभर में 28840 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट निदेशक योगेश नगाइच ने बताया कि उड़ान योजना के लिए देशभर में नए एयरपोर्ट के लिए 28840 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया है। यहां करीब 3 एयरपोर्ट बनाए जाने की उम्मीद है। टियर 2 और 3 के तहत आने वाले शहरों के नागरिकों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करने से बड़े विमानों में अधिक सीटों के लिए किफायती हवाई किराए उपलब्ध होगी।