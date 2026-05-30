CCPL 2026: 3 जून से शुरू होगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, दर्शकों के लिए एंट्री फ्री, बॉलीवुड अभिनेत्री मोनी रॉय देंगी प्रस्तुति

वहीं 4 जून से 12 जून तक लीग मैचों के दौरान प्रतिदिन 10-10 हजार रुपए के 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। मैच के दौरान “कैच पकड़ो, कैश जीतो” प्रतियोगिता भी होगी, जिसमें स्टैंड में कैच पकड़ने वाले दर्शक 10 हजार रुपए तक जीत सकेंगे। आयोजन समिति ने आसपास के क्षेत्रों से मुफ्त शटल बस सेवा की भी व्यवस्था की है।