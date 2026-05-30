Weather Update: नौतपा के बीच कई जिलों में बारिश से मिली राहत, जानें आज रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?

Weather Update: नौतपा के बीच छत्तीसगढ़ के मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से बड़ी राहत दी है। कई जिलों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है, हालांकि मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गर्मी का असर अब भी बना हुआ है। शुक्रवार को राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।