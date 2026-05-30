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रायपुर

Weather Update: नौतपा के बीच कई जिलों में बारिश से मिली राहत, जानें आज रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?

Chhattisgarh Weather Update: नौतपा के बीच छत्तीसगढ़ के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। उत्तरी और दक्षिणी जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिली है, जबकि कई जगह तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 30, 2026

Weather news

Weather news(photo-patrika)

Weather Update: नौतपा के बीच छत्तीसगढ़ के मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से बड़ी राहत दी है। कई जिलों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है, हालांकि मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गर्मी का असर अब भी बना हुआ है। शुक्रवार को राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। इसके प्रभाव से कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

Weather Update: सुकमा में सबसे ज्यादा बारिश, कई जिलों में बरसे बादल

शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा 4 सेंटीमीटर वर्षा सुकमा में दर्ज हुई। इसके अलावा जगदलपुर, तोंगपाल और दरभा में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। तोकापाल में 2 सेंटीमीटर तथा कोंडागांव, कोंटा, भानपुरी, लोहांडीगुड़ा, अंबिकापुर और सरगुजा में 1 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई।

बारिश के चलते बस्तर और सरगुजा संभाग के कई इलाकों में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों के लिए भी यह बारिश राहत भरी मानी जा रही है, क्योंकि लगातार बढ़ती गर्मी से फसलों और सब्जियों पर असर पड़ रहा था।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम वैज्ञानिक एच.पी. चंद्रा के मुताबिक मध्य पाकिस्तान से लेकर अंदरुनी उड़ीसा तक एक द्रोणिका सक्रिय है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। इसके अलावा पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जिसके कारण प्रदेश में नमी की आपूर्ति लगातार बनी हुई है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से शनिवार को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गरज-चमक, तेज हवा और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।

इन जिलों में बारिश और अंधड़ का अलर्ट

मौसम विभाग ने रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर समेत कई जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में अचानक मौसम बदल सकता है और कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है।

रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?

राजधानी रायपुर में शनिवार को आसमान आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या अंधड़ चल सकता है। शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अगले दो से तीन दिनों तक बादलों की आवाजाही और बारिश की संभावना बनी रह सकती है।

मानसून को लेकर भी राहत भरी खबर

मौसम विभाग के संकेतों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रही मौसम प्रणालियों के कारण प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो रही हैं। रिपोर्टों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री जून के दूसरे सप्ताह तक हो सकती है। फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और बादलों की गतिविधियां बढ़ने से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

लोगों के लिए सलाह

  • गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें।
  • आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में पेड़ों के नीचे खड़े न हों।
  • तेज गर्मी के बावजूद मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए सतर्क रहें।
  • किसानों को मौसम विभाग के ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

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Updated on:

30 May 2026 10:32 am

Published on:

30 May 2026 10:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Weather Update: नौतपा के बीच कई जिलों में बारिश से मिली राहत, जानें आज रायपुर में कैसा रहेगा मौसम?

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