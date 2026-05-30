Youth Drowned: जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं, दोस्तों संग पिकनिक मनाने गया युवक नदी में डूबा

सूचना मिलते ही मुजगहन थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से नदी में लगातार युवक की तलाश की जा रही है। देर शाम तक उसका पता नहीं चल सका था। स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी का यह हिस्सा काफी गहरा और खतरनाक है। यहां पहले भी डूबने की घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद इसके लोग बिना सुरक्षा इंतजाम के नदी में उतर जाते हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।