CG Rajyotsav 2025: राज्योत्सव में न्यू क्रिमिनल लॉ, नए कानून से युवती को मिला जल्द न्याय, 30 पुलिसवाले ही बने अभिनेता

नाटक की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम में हत्या की खबर मिलने से होती है। मिनटों में ई-एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस दल मौके पर पहुंच जाता है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जाते हैं और हर कदम की वीडियोग्राफी की जाती है। यह सब नए कानूनों की पारदर्शिता का प्रतीक है। 14 दिन में जांच पूरी, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल और सीसीटीएनएस सिस्टम के जरिए डिजिटल ट्रैकिंग इन सभी बिंदुओं ने दर्शकों को प्रभावित किया।