New interest: नेशनल मेडिकल कमीशन ने नियम बदला तो 3 सालों का ट्रेंड बदला

नेशनल मेडिकल कमीशन (National Medical Commission (NMC) ने नियम बदला (changed the rules) तो पिछले 13 सालों का ट्रेंड भी बदल गया ( the trend of the last 13 years also changed)। पहले के ट्रेंड के अनुसार सरकारी कॉलेजों ( government colleges) में भी नॉन क्लीनिकल विभागों की आधी सीटें खाली रह जाती थीं।