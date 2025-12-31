राजधानी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन, 100 से ज्यादा आयोजनों में सिर्फ 12 आयोजकों ने लिया शराब लाइसेंस

राजधानी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन (photo source- Patrika)
New Year Party: राजधानी सहित आसपास के इलाके में 100 से ज्यादा स्थानों पर नए साल की पार्टियां आयोजित की जा रही हैं, लेकिन इन पार्टियों में एक दिन शराब पिलाने के लिए लाइसेंस केवल 12 लोगों ने ही लिया है। पिछले साल 50 से अधिक आयोजकों ने लाइसेंस लिया था। कम संख्या में लाइसेंस लेने से आशंका है कि इन पार्टियों में अवैध रूप से शराब खपाई जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि नए साल की पार्टी का आयोजन करने वाले एक दिन शराब पिलाने की अनुमति के लिए आबकारी विभाग से एफएल 5 और एफएल 5-ए लाइसेंस लेते हैं। नए साल में इवेंट आयोजित करने वालों को यह लाइसेंस लेना अनिवार्य रहता है। इसके आधार पर वे पार्टी में शराब दे सकते हैं।
यह है वजह: पिछले साल इस तरह के लाइसेंस के लिए 15 हजार रुपए फीस लगती थी। इस साल इसे बढ़ा दिया गया है। इस बार लाइसेंस शुल्क 90 हजार रुपए कर दिया गया है। इसमें शराब लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वन डे लाइसेंस लेने वालों को अब 10 पेटी माल्ट और 20 पेटी बीयर लेना अनिवार्य कर दिया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसके चलते कम लोगों ने लाइसेंस लेने में रुचि दिखाई है।
होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस संचालकों की बैठक लेकर पुलिस चेतावनी दे चुकी है कि बिना लाइसेंस के शराब पिलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इवेंट मैनेजमेंट वालों को भी अनुमति लेना आवश्यक रहेगा। दूसरी ओर आबकारी विभाग की टीम भी सक्रिय रहेगी।
नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं। इसके चलते ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। रायपुर से गुजरने वाली अधिकतर ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। रायपुर से पुरी, विशाखापट्टनम, हावड़ा, मुंबई और गोवा की तरफ जाने वाली ट्रेनों में लोगों को स्लीपर और एसी कोच में भी जगह नहीं मिल रही है।
एक जनवरी को पुरी जाने वाली 22973 पुरी वीकली सुपरफास्ट के स्लीपर में नो रूम, थर्ड एसी में 27 वेटिंग है। इसी तारीख को 20824 अजमेर-पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सेकंड एसी में 6 वेटिंग और बाकी सभी श्रेणियों में नो रूम की स्थिति है। इसी तरह की स्थिति नए साल के पहले सप्ताह में पुरी जाने वाली ट्रेनों में रहेगी। रायपुर से विशाखापट्नम, हावड़ा, गोवा और दिल्ली रूट की ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। इस रूट की ट्रेनों में कन्फर्म सीट मिलना मुश्किल है।
दिल्ली जाने वाली एक जनवरी को 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 45, थर्ड एसी में 16, सेकंड एसी में 2 वेटिंग है। इसी तारीख को 12807 समता एक्सप्रेस के स्लीपर में 38, थर्ड एसी में 18 वेटिंग है। वहीं तीन जनवरी को गोवा जाने वाली 08241 बिलासपुर-मडगांव के स्लीपर में नो रूम, थर्ड एसी में 33, सेकंड एसी में 18 वेटिंग है। इसी तरह हावड़ा रूट की 12905 शालीमार एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में में नो रूम, थर्ड एसी में 7 वेटिंग है। विशाखापट्टनम जाने वाली 18517 कोरबा-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के स्लीपर में 18, थर्ड एसी 8, सेकंड एसी में 11 वेटिंग है।
नए साल के एक दिन पहले पुलिस ने मंगलवार से ही शहर में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इससे पहले सी-4 में आईजी अमरेश मिश्रा ने मंगलवार को पुलिस अफसरों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संदिग्धों और नशा करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।
इसके बाद रात में पुलिस शहर के अलग-अलग इलाकों में चेकिंग प्वाइंट बनाकर आने-जाने वाले वाहनों की जांच शुरू कर दी। देर रात 250 से ज्यादा पुलिस जवानों ने वाहनों की चेकिंग की। ट्रैफिक पुलिस और थानों की टीम 50 से ज्यादा चेकिंग प्वाइंट पर तैनात रही। चेकिंग अभियान 31 दिसंबर की रात तक चलेगा।
