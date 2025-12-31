राजधानी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन, 100 से ज्यादा आयोजनों में सिर्फ 12 आयोजकों ने लिया शराब लाइसेंस

New Year Party: दिल्ली जाने वाली एक जनवरी को 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 45, थर्ड एसी में 16, सेकंड एसी में 2 वेटिंग है। इसी तारीख को 12807 समता एक्सप्रेस के स्लीपर में 38, थर्ड एसी में 18 वेटिंग है। वहीं तीन जनवरी को गोवा जाने वाली 08241 बिलासपुर-मडगांव के स्लीपर में नो रूम, थर्ड एसी में 33, सेकंड एसी में 18 वे​टिंग है। इसी तरह हावड़ा रूट की 12905 शालीमार एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में में नो रूम, थर्ड एसी में 7 वे​टिंग है। विशाखापट्टनम जाने वाली 18517 कोरबा-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस के स्लीपर में 18, थर्ड एसी 8, सेकंड एसी में 11 वेटिंग है।