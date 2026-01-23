Illegal sand mining: अवैध रेत खनन पर NGT की सख्ती! अफसरों की भूमिका की होगी जांच, 42 दिन में रिपोर्ट तलब…

नियमों के अनुसार स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन, भारी मशीनों का उपयोग, नदी प्रवाह से छेड़छाड़ और पर्यावरण क्षति जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। अवैध खनन गंभीर अपराध है, जिसमें 2 से 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये या उससे अधिक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा पर्यावरणीय क्षति के लिए एनजीटी अलग से भारी मुआवजा भी लगाता है। बावजूद इसके, कई मामलों को एनजीटी तक नहीं पहुंचाया गया।