टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी… छत्तीसगढ़ एम्स और आईजीकेवी की ऊंची छलांग, NIT को झटका, देंखें रैंक..

वहीं शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में आईआईएम, अहमदाबाद शीर्ष पर रहा। छत्तीसगढ़ के आईजीकेवी ने 28वीं, एम्स ने 31वीं, आईआईटी भिलाई ने 72वीं और एनआईटी ने 86वीं रैंक और आईआईएम रायपुर ने 15 वीं रैंकिंग हासिल की है। इस साल मेडिकल में रायपुर एम्स सात पायदान ऊपर चढ़कर 31वीं रैंक हासिल की है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास और मेडिकल कॉलेजों में एम्स, दिल्ली आगे रहा। इस बार 17 श्रेणी में सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई।