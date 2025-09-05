Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी… छत्तीसगढ़ एम्स और आईजीकेवी की ऊंची छलांग, NIT को झटका, देंखें रैंक..

NIRF Ranking 2025: इन संस्थानों में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल जैसी कई कैटेगरी शामिल हैं। रैंकिंग में इस बार देश के 14163 उच्च शिक्षण संस्थानों से हिस्सा लिया था।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 05, 2025

टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी (Photo source- Patrika)
टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी (Photo source- Patrika)

NIRF Ranking 2025: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से गुरुवार को एनआईआरएफ (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क) रैंकिंग, 2025 जारी कर दी गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से जारी की गई रैंकिंग में इस बार ओवरऑल श्रेणी में एक बार फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास टॉप पर रहा। आईआईटी, मद्रास 2024 में भी शीर्ष स्थान पर था। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूरु दूसरे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहा।

NIRF Ranking 2025: रायपुर एम्स 31वीं रैंक हासिल की

वहीं शीर्ष प्रबंधन संस्थानों में आईआईएम, अहमदाबाद शीर्ष पर रहा। छत्तीसगढ़ के आईजीकेवी ने 28वीं, एम्स ने 31वीं, आईआईटी भिलाई ने 72वीं और एनआईटी ने 86वीं रैंक और आईआईएम रायपुर ने 15 वीं रैंकिंग हासिल की है। इस साल मेडिकल में रायपुर एम्स सात पायदान ऊपर चढ़कर 31वीं रैंक हासिल की है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास और मेडिकल कॉलेजों में एम्स, दिल्ली आगे रहा। इस बार 17 श्रेणी में सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई।

ये भी पढ़ें

IIM Raipur: आईआईएम रायपुर के डायरेक्टर प्रो. रामकुमार काकानी ने दिया इस्तीफा, कारणों पर साधी चुप्पी
रायपुर
डायरेक्टर प्रो. रामकुमार काकानी ने दिया इस्तीफा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

इन संस्थानों में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल जैसी कई कैटेगरी शामिल हैं। रैंकिंग में इस बार देश के 14163 उच्च शिक्षण संस्थानों से हिस्सा लिया था। इनमें सबसे अधिक 5268 संस्थान अकेले दक्षिण के थे। वहीं इनमें पश्चिम भारत के 4702 संस्थान, उत्तर भारत के 2304 संस्थान और पूर्वी भारत के 1889 संस्थान शामिल थे।

सुविधाएं बढ़ने से रैंकिंग सुधरी

एम्स के पीआरओ डॉ मृत्युंजय राठौर ने बताया कि एम्स रायपुर को मेडिकल कैटेगरी में 31वीं रैंक मिली है, जो पिछले साल से अच्छा है। रिसर्च नए प्रोजेक्ट, एजुकेशन क्वॉलिटी में सुधार, मरीजों के लिए नई सुविधाओं के कारण रैंकिंग में सुधार हुआ है। आगे भी नए प्रोजेक्ट, सुधार और सुविधाओं में दिशा में काम किया जा रहा हैं। रैंकिंग में और अच्छा सुधार होगा।

भिलाई आईआईटी की रैंक में सुधार, एनआईटी को झटका

एनआईआरएफ- 2025 की बहुप्रतीक्षित सूची में इस बार छत्तीसगढ़ के प्रमुख संस्थानों की रैंकिंग में भी कुछ सुधार तो कुछ गिरावट दर्ज की गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी) ने 28वीं, एम्स ने 31वीं, आईआईटी भिलाई ने 72वीं और एनआईटी ने 86वीं रैंक और आईआईएम रायपुर को 15 वीं रैंकिंग हासिल की है। इस साल मेडिकल में रायपुर एम्स ने सात पायदान ऊपर चढ़कर 31वीं रैंक हासिल की है।

पिछले साल एम्स की रैंकिंग 38 थी। ऐसे ही कृषि और संबद्ध क्षेत्र में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने रैकिंग में 11 पायदानों की छलांग लगाई है। पिछले साल विश्वविद्यालय की रैंकिंग 39 थी, जो अब 28 पर पहुंच गई है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी भिलाई ने रैंकिंग में एक पायदान की सुधार की है।

पिछले साल इसकी रैंकिंग 73 रही थी। लेकिन एनआईटी की रैंकिंग में 15 स्थानों की गिरावट आई है। इस बार उसकी रैंकिंग 86 है। पिछले इसकी 71 रही थी। मैनेजमेंट में आईआईएम रायपुर(15) को एक रैंक का झटका लगा है। ओवरऑल में रैंक बैंड 101-150 में एम्स और 151-200 में एनआईटी शामिल हैं। वही यूनिवर्सिटी के रैंक में कृषि विश्वविद्यालय को 151-200 के रैंक में शामिल किया गया है।

NIRF Ranking 2025: एनआईआरएफ रैकिंग

संस्थान - 2025 - 2024

एम्स - 31 - 38

आईआईटी - 72 - 73

कृषि विवि - 28 - 39

आईआईएम - 15 - 14

एनआईटी - 86 - 71

कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि देश के 173 कृषि विश्वविद्यालयों और संबद्ध क्षेत्र में 28वां स्थान हासिल हुआ है। यह रैंकिंग पिछले तीन वर्षों में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों के आधार पर मिली है। राज्य से एनआईआरएफ रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने वाला एक मात्र विश्वविद्यालय है। साथ ही मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों से किसी भी कृषि विश्वविद्यालय को रैंकिंग में जगह नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें

CG News: नेशनल इंस्टीट्यूट की तर्ज पर बनेगा सरकारी स्कूलों में एलुमनी एसोसिएशन, CM के निर्देश पर जल्द शुरू होगा काम
रायपुर
CG News: नेशनल इंस्टीट्यूट की तर्ज पर बनेगा सरकारी स्कूलों में एलुमनी एसोसिएशन, CM के निर्देश पर जल्द शुरू होगा काम

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 10:51 am

Published on:

05 Sept 2025 10:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / टॉप इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी… छत्तीसगढ़ एम्स और आईजीकेवी की ऊंची छलांग, NIT को झटका, देंखें रैंक..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट