No fear of law: राजधानी में बदमाश बेखौफ, बेलगाम, सरेराह बैंककर्मी को मार डाला

लग रहा है कि बदमाशों ( criminals ) में कानून का डर नहीं ( no fear of the law) है। राजधानी (capital ) में बदमाश बेखौफ, बेलगाम (fearless and unbridled) नजर आ रहे हैं। रायपुर के डीडीनगर इलाके ( Raipur’s DD Nagar area, ) में एक बदमाश ऑटो चालक (rogue auto driver ) की खुलेआम पिटाई से जख्मी बैंककर्मी की सांस थम गई।