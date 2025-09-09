रेलवे की जमीन पर रहने वालों को तीन दिन में खाली करने का नोटिस, कार्रवाई से मची खलबली

भिलाई नगर, रेलवे स्टेशन ( Indian Railway ) के करीब रेलवे की जमीन पर 200 से अधिक परिवार कच्चे मकान बनाकर 50 साल से रह रहा है। यहां रहने वाले बहुत से परिवार को 1999 के दौरान राज्य सरकार ने राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टा भी दिया था। यहां रहने वाले परिवार के सदस्य इस पट्टे को लेकर नगर निगम, भिलाई पहुंचे। सेक्टर-7 में रेलवे कॉलोनी के समीप में रहने वालों को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, दुर्ग ने तीन दिन में खुद से खाली करने नोटिस दिया है।