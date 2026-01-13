GST Notice: टैक्स जमा नहीं करने वाले प्रदेश के 7000 कारोबारियों को नोटिस, GST विभाग सख्त

बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्टेट जीएसटी को करीब साढ़े 27 तथा सेंट्रल जीएसटी का 16 हजार करोड़ रुपए कर वसूली का लक्ष्य दिया गया है। इसमें सेंट्रल जीएसटी को करीब 81 फीसदी (13000 करोड़) और इसी तरह स्टेट जीएसटी को 76 फीसदी करीब 21000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। बता दें कि राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीएसटी, के साथ ही आयकर विभाग की टीम लगातार बकाया टैक्स के साथ ही विवादित प्रकरणों का निराकरण करने में जुटी हुई है।