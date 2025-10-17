GST घटते ही बाजार में छाई बहार, ऑटो मोबाइल सेक्टर की बढ़ी रफ्तार, इन वाहनों की सबसे ज्यादा डिमांड

GST घटते ही बाजार में छाई बहार (Photo source- Patrika)
Diwali offers: नवरात्रि और दीपावली के बीच बाजार में खरीदारी की रौनक इस बार कुछ अलग ही है। जीएसटी में राहत और त्योहारों के ऑफर्स ने ऑटो मोबाइल सेक्टर को नई रफ्तार दे दी है। जगदलपुर सहित पूरे बस्तर में कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विविध कारों के स्थानीय शोरूम संचालकों के मुताबिक, पिछले एक महीने में ही 1000 से अधिक कारों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है।
कई मॉडलों की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को इंतजार करना पड़ रहा है। अन्य फील्ड में भी बाजार का उठाव बना हुआ है। नवरात्रि के बाद जीएसटी में रियायत के बाद से शुरू हुई बिक्री की यह लहर अब तक जारी है। वहीं, दोपहिया वाहनों की मांग में भी करीब 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
Diwali offers: त्योहारों के इस मौसम में बाजार में उमंग है, और लोगों में नई गाड़ियों की खरीदी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। विशेषकर मिड-सेगमेंट और कॉम्पैक्ट एसयूवी की मांग सबसे ज्यादा बढ़ी है। जीएसटी राहत और आकर्षक फाइनेंस ऑफर्स ने इस बार वाकई ऑटो मोबाइल बाजार को फुल स्पीड मोड में ला दिया है।
