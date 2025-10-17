GST घटते ही बाजार में छाई बहार, ऑटो मोबाइल सेक्टर की बढ़ी रफ्तार, इन वाहनों की सबसे ज्यादा डिमांड

Diwali offers: नवरात्रि और दीपावली के बीच बाजार में खरीदारी की रौनक इस बार कुछ अलग ही है। जीएसटी में राहत और त्योहारों के ऑफर्स ने ऑटो मोबाइल सेक्टर को नई रफ्तार दे दी है। जगदलपुर सहित पूरे बस्तर में कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विविध कारों के स्थानीय शोरूम संचालकों के मुताबिक, पिछले एक महीने में ही 1000 से अधिक कारों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है।