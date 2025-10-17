Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

GST घटते ही बाजार में छाई बहार, ऑटो मोबाइल सेक्टर की बढ़ी रफ्तार, इन वाहनों की सबसे ज्यादा डिमांड

Diwali offers: जीएसटी में राहत और दीपावली ऑफर्स के चलते बस्तर में ऑटो मोबाइल सेक्टर में आई तेजी, एक महीने में 1000 से ज्यादा कारों की बुकिंग दर्ज।

less than 1 minute read

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 17, 2025

GST घटते ही बाजार में छाई बहार (Photo source- Patrika)

GST घटते ही बाजार में छाई बहार (Photo source- Patrika)

Diwali offers: नवरात्रि और दीपावली के बीच बाजार में खरीदारी की रौनक इस बार कुछ अलग ही है। जीएसटी में राहत और त्योहारों के ऑफर्स ने ऑटो मोबाइल सेक्टर को नई रफ्तार दे दी है। जगदलपुर सहित पूरे बस्तर में कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। विविध कारों के स्थानीय शोरूम संचालकों के मुताबिक, पिछले एक महीने में ही 1000 से अधिक कारों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है।

कई मॉडलों की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को इंतजार करना पड़ रहा है। अन्य फील्ड में भी बाजार का उठाव बना हुआ है। नवरात्रि के बाद जीएसटी में रियायत के बाद से शुरू हुई बिक्री की यह लहर अब तक जारी है। वहीं, दोपहिया वाहनों की मांग में भी करीब 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

Diwali offers: त्योहारों के इस मौसम में बाजार में उमंग है, और लोगों में नई गाड़ियों की खरीदी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। विशेषकर मिड-सेगमेंट और कॉम्पैक्ट एसयूवी की मांग सबसे ज्यादा बढ़ी है। जीएसटी राहत और आकर्षक फाइनेंस ऑफर्स ने इस बार वाकई ऑटो मोबाइल बाजार को फुल स्पीड मोड में ला दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 04:54 pm

Published on:

17 Oct 2025 04:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / GST घटते ही बाजार में छाई बहार, ऑटो मोबाइल सेक्टर की बढ़ी रफ्तार, इन वाहनों की सबसे ज्यादा डिमांड

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bastar Heritage: आभूषणों में छिपा है संस्कृति का गौरव, बस्तर की विरासत को देखने पहुंच रहे विदेशी पर्यटक भी

आभूषणों में छिपा है संस्कृति का गौरव (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर! लाल आतंक से लौटे नक्सलियों का गुलाबों से हुआ स्वागत

Biggest Naxalite surrender (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

200 नक्सली आज डालेंगे हथियार, केंद्रीय गृहमंत्री शाह बोले- अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सलमुक्त… अब तक 1876 ने किया सरेंडर

Naxal
जगदलपुर

दीपावली पर किसानों को बड़ा तोहफा… अब दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी होगी समर्थन मूल्य पर

Purchase Support Price (Photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: 24 घंटे में नक्सल सरेंडर के सारे रिकॉर्ड टूटे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक 138 ने छोड़ी हिंसा

CG News: 24 घंटे में नक्सल सरेंडर के सारे रिकॉर्ड टूटे, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक 138 ने छोड़ी हिंसा
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.