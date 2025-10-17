रायपुर में दुनिया का सबसे दुर्लभ डिलीवरी केस! गर्भाशय नहीं, पेट में पल रहा था बच्चा… डॉक्टरों ने सुरक्षित कराया प्रसव

Raipur Rare Delivery Case: आंबेडकर अस्पताल के ऑब्स एंड गायनी विभाग की डॉक्टरों ने प्रदेश की पहली एब्डोमिनल प्रेग्नेंसी डिलीवरी कराई है। इस केस में नौ माह का भ्रूण गर्भाशय में पलने के बजाय पेट में पल रहा था। दुनिया में भी ऐसे गिने-चुने केस आए हैं। डॉक्टरों के अनुसार, विश्व के मेडिकल लिटरेचर में ऐसा कोई उदाहरण नहीं, जहां 9 माह की गर्भवती की इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी की गई हो और जच्चा-बच्चा को सुरक्षित बचाया हो। यह दुनिया के रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में एक है। इस केस की विस्तृत स्टडी कर इसे अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है।