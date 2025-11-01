अब सन्नाटे को चीरती है विमानों की गर्जना! आसमान में गूंजता विकास, रायपुर का एयरपोर्ट बना प्रगति की नई उड़ान का प्रतीक

साल 2025 तक माना एयरपोर्ट में हवाई उड़ानों की संया दो-चार उड़ानों से बढ़कर रोजाना 60 से 62 उड़ानों तक पहुंच चुकी है। अब हर घंटे आसमान रायपुर के आसमान पर उड़ानों की गर्जना होती है। महानगरों की दूरी एक से डेढ़ घंटे में तय हो जाती है। हमारा रनवे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बन चुका है। अब इंतजार हैं कि आखिर कब छत्तीसगढ़ की धरती से लोग सीधे विदेश के लिए उड़ान भरेंगे।