रायपुर

Indian Railway: अब रायपुर स्टेशन पर टीटीई देंगे ओंन द स्पॉट टिकट, लंबी कतार से मिलेगी मुक्ति

Indian Railway: रेल प्रबंधक दयानंद ने मोबाइल यूटीएस टिकटिंग सेवा का शुभारंभ किया। इससे अब अनारक्षित टिकट (जनरल टिकट) लेने के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 28, 2025

Indian Railway: अब रायपुर स्टेशन पर टीटीई देंगे ओंन द स्पॉट टिकट, लंबी कतार से मिलेगी मुक्ति
रायपुर स्टेशन पर टीटीई देंगे ओंन द स्पॉट टिकट (Photo Patrika)

Indian Railway: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से मोबाइल यूटीएस टिकटिंग सेवा शुरू की है। बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने मोबाइल यूटीएस टिकटिंग सेवा का शुभारंभ किया। इससे अब अनारक्षित टिकट (जनरल टिकट) लेने के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। रायपुर रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर के स्टॉफ ही नहीं बल्कि टीटीई भी हाईटेक तरीके से टिकट देते नजर आएंगे।

इसके लिए स्टेशन में 5 टीटीई स्टॉफ को मोबाइल यूटीएस टिकटिंग के उपकरण दिए हैं। इस उपकरण के माध्यम से टीटीई सीधे यात्रियों को टिकट दे सकेंगे। हालांकि ये टिकट यात्री टिकट काउंटर के पास ही ले सकेंगे, उन्हें ये सुविधा ट्रेन के अंदर या प्लेटफार्म में उपलब्ध नहीं होगी।

3 मिनट के अंदर टिकट उपलब्ध

सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि टिकटिंग प्रणाली में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इससे लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही इस मशीन से यात्री को 3 मिनट के अंदर टिकट उपलब्ध करा सकेंगे।

28 Aug 2025 12:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Indian Railway: अब रायपुर स्टेशन पर टीटीई देंगे ओंन द स्पॉट टिकट, लंबी कतार से मिलेगी मुक्ति

