Indian Railway: अब रायपुर स्टेशन पर टीटीई देंगे ओंन द स्पॉट टिकट, लंबी कतार से मिलेगी मुक्ति

Indian Railway: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से मोबाइल यूटीएस टिकटिंग सेवा शुरू की है। बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने मोबाइल यूटीएस टिकटिंग सेवा का शुभारंभ किया। इससे अब अनारक्षित टिकट (जनरल टिकट) लेने के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। रायपुर रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर के स्टॉफ ही नहीं बल्कि टीटीई भी हाईटेक तरीके से टिकट देते नजर आएंगे।