त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की मुश्किलें! हावड़ा-बनारस रूट की ट्रेनें फुल, दो माह तक कंफर्म टिकट नहीं..

गीतांजलि एक्सप्रेस की स्थिति सबसे खराब है। अगस्त के आखिरी हफ्ते से अक्टूबर तक कई तिथियों पर सभी बर्थ भर चुकी हैं। इसी तरह आजाद हिन्द एक्सप्रेस की बुकिंग भी अगस्त से अक्टूबर तक लगभग फुल हो चुकी है। मुंबई-हावड़ा मेल में सितंबर के आखिरी सप्ताह और सारनाथ एक्सप्रेस में सितंबर-अक्टूबर के कई दिनों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। रेलवे अधिकारी मानते हैं कि त्यौहारों के सीजन में अतिरिक्त ट्रेनों की जरूरत होती है इसलिए रेलवे हर साल स्पेशल ट्रेनें चलाती है।