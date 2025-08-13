CG News: अब नहीं देना पड़ेगा दवाओं पर ज्यादा दाम, एनपीपीए ने लॉन्च किया ‘फार्मा सही दाम’ ऐप…. जानें Details

ऐप में दवा विक्रेताओं के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक दर वसूलने पर कानूनी कार्रवाई से बचाव, मूल्य एवं उपलब्धता की अपडेट जानकारी तथा ग्राहकों को सही मूल्य पर दवा उपलब्ध कराने की जानकारी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। दवा खोज, शिकायत पंजीकरण एवं शिकायत की स्थिति देखने की सुविधा है। यह सुविधा एंड्रॉइड व आई फोन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। क्यूआर कोड स्कैन कर तत्काल डाउनलोड करने की भी सुविधा है।