CG News: मेडिकल स्टोर में छापा, नशीली दवाओं का जखीरा बरामद

CG News: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर के पुराने बस स्टैंड पर स्थित पूजा मेडिकल स्टोर में छापेमार कार्रवाई कर नशीली दवाओं का जखीरा जब्त किया है। यह कार्रवाई नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर की गई। मेडिकल स्टोर की गहन जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।