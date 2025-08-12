CG News: मेडिकल स्टोर में छापा, नशीली दवाओं का जखीरा बरामद

CG News: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर के पुराने बस स्टैंड पर स्थित पूजा मेडिकल स्टोर में छापेमार कार्रवाई कर नशीली दवाओं का जखीरा जब्त किया है। यह कार्रवाई नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर की गई। मेडिकल स्टोर की गहन जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
जिसमें बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं का अवैध भंडारण शामिल है। औषधीय विभाग के निरीक्षक धर्मवीर सिंह ध्रुव व सतीश सोनी ने बताया कि पूजा मेडिकल स्टोर के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। कि यह मेडिकल स्टोर नियम-विरुद्ध तरीके से दवाओं की सप्लाई कर रहा हैं।
इन शिकायतों के आधार पर विभाग ने कार्रवाई की योजना बनाई। टीम ने स्टोर में रखी दवाओं, उनके रिकॉर्ड और बिक्री के दस्तावेजों की गहन जांच की। कुछ दिन पहले ही राजिम के एक मेडिकल स्टोर में बड़ी कार्रवाई किया गया था।