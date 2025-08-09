नशीली पदार्थ खिला कर बनाया अश्लील वीडियो, फिर की 5 लाख की डिमांड, उसके बाद जो हुआ… जानें मामला

पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। मामले में प्रयुक्त मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। भिलाई तीन थाना पुलिस ने बताया कि युवक एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। कंपनी द्वारा दिए गए मकान में रहता था। उसी कॉलोनी में तलाकशुदा महिला आरोपी रजनी यादव (35) भी रहती थी। वह युवक के घर आना-जाना करती थी।