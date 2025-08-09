नशीली पदार्थ खिला कर बनाया अश्लील वीडियो, फिर की 5 लाख की डिमांड, उसके बाद जो हुआ… जानें मामला

Crime News: पुरानी भिलाई पुलिस ने अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर 5 लाख रुपए की अवैध मांग करने वाली महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रजनी यादव ने सिक्योरिटी गार्ड को नशीली चीज खिलाकर बेहोश किया और उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रही थी।
पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। मामले में प्रयुक्त मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। भिलाई तीन थाना पुलिस ने बताया कि युवक एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। कंपनी द्वारा दिए गए मकान में रहता था। उसी कॉलोनी में तलाकशुदा महिला आरोपी रजनी यादव (35) भी रहती थी। वह युवक के घर आना-जाना करती थी।
Crime News: पुलिस ने बताया कि महिला आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी और 5 लाख रुपए की मांग की। युवक डर के कारण नौकरी और मकान छोड़कर अपने गांव निपानी चला गया।
आरोपी महिला लगातार उसे कॉल कर धमकी देती रही। परेशान होकर युवक ने अपने पिता की जमीन गिरवी रखकर 3 लाख रुपए की व्यवस्था की और रजनी यादव को दे दिया, लेकिन वह 5 लाख पर अड़ी रही। तब परेशान होकर युवक ने पुलिस में शिकायत की।