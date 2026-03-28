Raipur News: चोरी करने के आरोप में अपने ही कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा, संचालक सहित 11 पर केस दर्ज

पुलिस के मुताबिक महादेवघाट निवासी आर्यन शर्मा सदरबाजार स्थित ज्वेलर्स में रिपेयरिंग हेल्पर का काम करता है। 23 मार्च दोपहर को दुकान के संचालक व अन्य लोगों ने आर्यन पर चोरी का आरोप लगाया और उसे एक कमरे में ले गए। वहां उसके हाथ-पैर बांध दिए। उसके कपड़े उतार दिए। इसके बाद मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। करीब 8 घंटे तक रुक-रुक कर पिटाई करते रहे। इससे वह बेहोश हो गया। होश आने पर फिर उसकी पिटाई करते रहे।