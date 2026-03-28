आधी रात ‘ताला गैंग’ का हमला, साड़ी पहनकर किया ये काम, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

ये ‘ताला गैंग’ के बदमाश अपने साथ करीब 3 फीट लंबा लोहे का सालिया लेकर आए थे और बारी-बारी से दुकान के ताले पर हमला कर रहे थे। उनकी चालाकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही सड़क पर किसी वाहन की आवाज सुनाई देती, वे तुरंत अंधेरे में छिप जाते और रास्ता साफ होते ही फिर से ताला तोड़ने में जुट जाते। इस तरह वे लगातार कई बार कोशिश करते रहे और आखिरकार ताला तोड़ने में सफल भी हो गए।