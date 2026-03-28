क्या कहता है थर्ड जेंडर से जुड़ा नया कानून, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर सदस्य विद्या राजपूत बोलीं- अभी भी सुधार की जरूरत

Transgender Amendment Bill: लोकसभा में थर्ड जेंडर से जुड़ा नया कानून पास होने के बाद इसे ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले समुदाय के प्रतिनिधियों का मानना है कि कानून अभी भी अधूरा है और इसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे सबसे जरूरी मुद्दों पर ठोस प्रावधान नहीं हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कानून वास्तव में थर्ड जेंडर समाज की जिंदगी बदलेगा या फिर यह सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य विद्या राजपूत से बातचीत।