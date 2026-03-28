LPG Crisis 2026: LPG संकट में AI बन रहा है गेम चेंजर, डिमांड फोरकास्टिंग से गैस बचत तक

जयपुर. ईरान-इजराइल-यूएस युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग बंद हो गया है। भारत का LPG आयात आधा घट गया। घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर और महंगे हो गए। पैनिक बुकिंग, लंबी कतारें और घरेलू सिलेंडर का होटल-ठेलों में दुरुपयोग आम हो गया। आम आदमी की रसोई पर दोहरी मार पड़ रही है। इसी संकट के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब मजबूत सहारा बन रहा है।