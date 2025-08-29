CG News: 23 आईआईटी में केवल 20.15% लड़कियों को सीट अलॉट, रिपोर्ट में हुआ हुआ खुलासा! देखें

आईआईटी भिलाई में लड़कियों की 66 सीटें है। आईआईटी खड़गपुर में सबसे ज्यादा 369 सीटें अलॉट हुई, जो 19.19 प्रतिशत के आसपास है। ऐसे ही आईआईटी वाराणसी में 318, आईआईटी रुड़की में 278, आईआईटी बॉम्बे में 267 सीटें अलॉट हुईं। यह जानकारी आईआईटी कानपुर द्वारा हाल ही में जारी किए गए जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कमेटी (जेआईसी) की रिपोर्ट में दी गई है। जिसमें एग्जाम, रिजल्ट, आईआईटी, टॉप 5000 रैंकर्स को आवंटित आईआईटी जैसे कई जानकारी दी गई है।