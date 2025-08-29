CG News: 23 आईआईटी में केवल 20.15% लड़कियों को सीट अलॉट, रिपोर्ट में हुआ हुआ खुलासा! देखें

CG News: देशभर के आईआईटी में केवल 20.15 प्रतिशत सीटें ही लड़कियों को अलॉट हुईं हैं। ये सीटें भी वे हैं जो सुपर न्यूमरेेरी के तहत दी जाती हैं। सभी 23 आईआईटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आईआईटी तिरुपति में 21.57 फीसदी सीटें लड़कियों को अलॉट हुई हैं। वहीं आईआईटी भिलाई में 20.24 फीसदी सीटों में लड़कियों ने प्रवेश लिया हैं।
आईआईटी भिलाई में लड़कियों की 66 सीटें है। आईआईटी खड़गपुर में सबसे ज्यादा 369 सीटें अलॉट हुई, जो 19.19 प्रतिशत के आसपास है। ऐसे ही आईआईटी वाराणसी में 318, आईआईटी रुड़की में 278, आईआईटी बॉम्बे में 267 सीटें अलॉट हुईं। यह जानकारी आईआईटी कानपुर द्वारा हाल ही में जारी किए गए जॉइंट इंप्लीमेंटेशन कमेटी (जेआईसी) की रिपोर्ट में दी गई है। जिसमें एग्जाम, रिजल्ट, आईआईटी, टॉप 5000 रैंकर्स को आवंटित आईआईटी जैसे कई जानकारी दी गई है।
जेईई एडवांस में इस साल आईआईटी दिल्ली जोन के रंजीत गुप्ता ने फर्स्ट रैंक हासिल की थी। उन्हें 360 में 332 अंक मिले। जो कि पिछले साल के स्कोर 355 से कम रहा। 2023 में टॉपर को 360 में से 341 और 2022 में 314 अंक हासिल किए थे।
जेेईई एडवांस में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की पहली पसंद टॉप के आईआईटी होते हैं। इस बार की काउंसलिंग में भी यही देखने को मिला है। टॉप 100 रैंकर्स की पहली पसंद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास बने। टॉप 100 रैंकर्स में से 73 ने आईआईटी बॉम्बे में, 19 ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास में 6 रैंकर्स को सीट अलॉट हुईं।
साथ ही सभी आईआईटी का डेटा देखा तो सबसे ज्यादा रैंकर्स ने आईआईटी बॉम्बे में ही प्रवेश लिया हैं। वही आईआईटी भिलाई की बात की जाए तो टॉप 5000 रैंकर्स में से दो ही स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई। इसके साथ ही पिछले 3 साल के डेटा की बात की जाए तो टॉप 1000 रैंकर को यहां कभी भी सीट अलॉट नहीं हुई है।
जेेईई एडवांस में 143810 लड़कों और 43413 लड़कियों ने पंजीयन कराया था। जिसमें से 44974 लड़के और 9404 लड़कियां क्वालिफाई हुईं। इसमें 14524 लड़कों और लड़कियों को 3664 सीट अलॉट हुईं। यानी कुल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और अलॉट की गई सीटों के बीच का अंतर देखा तो यह लगभग 10% ही हैं।