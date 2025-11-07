Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

खुले में कचरा फेंकने पर होगी सख्ती! बाजारों में रात में सफाई, महापौर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

CG News: रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए खुले में कचरा फेंकने वालों और फैलाने वालों में सती से जुर्माना लगाया जाएगा।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 07, 2025

खुले में कचरा फेंकने पर होगी सख्ती! बाजारों में रात में सफाई, महापौर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक(photo-patrika)

खुले में कचरा फेंकने पर होगी सख्ती! बाजारों में रात में सफाई, महापौर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए खुले में कचरा फेंकने वालों और फैलाने वालों में सती से जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं व्यावसायिक क्षेत्रों और बाजारों में से कचरा उठाने के लिए रात में सफाई अभियान चलाया जाएगा। यह बात महापौर मीनल चौबे ने गुरुवार को शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जोन स्तर पर सभी अधिकारियों और जोन अध्यक्ष और पार्षदों की बैठक में कही।

CG News: बाजारों में रात में होगी सफाई

उन्होंने घरों से भी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने, सभी ठेका और नियमित सफाई कामगारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिमेदारी अधिकारियों को दी। वहीं महापौर ने जोन-1 और जोन-3 के वार्डों में पहुंचकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की हिदायत दी। गुरुवार को हुई बैठक में महापौर ने वार्ड पार्षदों को साफ-सफाई पर ज्यादा ध्यान देने और उसमें सुधार लाने की बात कही।

खुले में कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं

बैठक में निगम स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर सहित जोन 1 अध्यक्ष गज्जू साहू, जोन 3 अध्यक्ष साधना प्रमोद साहू, एमआईसी सदस्य नन्दकिशोर साहू, संतोष सीमा साहू, पार्षद डॉ. मनमोहन मनहरे, अबिका साहू सहित अन्य पार्षद मौजूद थे।

इस दौरान महापौर ने जमकर नाराजगी जताई और रामकी कंपनी को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने की हिदायत दी। महापौर ने कहा कि सफाई व्यवस्था सुधार कार्य में कोई कोताही सहन नहीं की जाएगी। वार्डों में अवैध निर्माण कार्यों पर शिकंजा कसने के निर्देश भी उन्होंने दिए।

निगम के जोन 8 में 18 लाख के कार्यों का लोकार्पण, 5 लाख की लागत से सुधरेगा गार्डन

पश्चिम विधायक राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे ने जोन 8 के वार्ड 70 में शासकीय प्राथमिक शाला डिपरापारा में लगभग 18 लाख रुपए से बने अतिरिक्त कक्ष, प्रार्थना शेड, शौचालय का लोकार्पण किया और वार्ड में रिक्त स्थान पर बच्चों के लिए झूले, फिसलपट्टी, गार्डन विकास के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए स्वेच्छानुदान देने की घोषणा की।

महापौर मीनल चौबे ने बच्चों को स्वच्छता भागीदार बनने अपील की, ताकि बड़े इसमें बच्चों से सीख सकें। कार्यक्रम में जोन 8 कमिश्नर राजेश्वरी पटेल, कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा, शिक्षक-शिक्षिकाओं, स्कूली बच्चे शामिल थे।

Updated on:

07 Nov 2025 01:31 pm

Published on:

07 Nov 2025 01:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / खुले में कचरा फेंकने पर होगी सख्ती! बाजारों में रात में सफाई, महापौर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

