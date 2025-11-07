खुले में कचरा फेंकने पर होगी सख्ती! बाजारों में रात में सफाई, महापौर ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए खुले में कचरा फेंकने वालों और फैलाने वालों में सती से जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं व्यावसायिक क्षेत्रों और बाजारों में से कचरा उठाने के लिए रात में सफाई अभियान चलाया जाएगा। यह बात महापौर मीनल चौबे ने गुरुवार को शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जोन स्तर पर सभी अधिकारियों और जोन अध्यक्ष और पार्षदों की बैठक में कही।