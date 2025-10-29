छत्तीसगढ़ में 4708 शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया… CM साय ने की थी घोषणा

4708 शिक्षकों की भर्ती (फोटो- पत्रिका)
CG Teacher Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 4708 शिक्षकों की भर्ती के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद यह आदेश जारी किया गया है।
ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने पहले 30 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था, लेकिन पहले चरण में 5 हजार पदों पर ही नियुक्ति की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार, व्याख्याता (कंप्यूटर) के 146 और योग प्रशिक्षक के 146 पदों को घटाते हुए शेष 4708 पदों पर भर्ती की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ महीने पहले सुशासन तिहार के दौरान धमतरी में शिक्षकों की नई भर्ती का ऐलान किया था। उसी घोषणा के अनुरूप यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में कुल 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करना है, ताकि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस भर्ती में तीनों श्रेणियों व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद शामिल हैं। विभाग ने भर्ती का विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यापम (CG Vyapam) को दी जाएगी। व्यापम जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम और आवेदन की तिथि जारी करेगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस बार भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी और व्यवहारिक बनाया जाएगा ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो।
भर्ती प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा के साथ ही प्रदेश के शिक्षित युवाओं में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी अब परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। आने वाले महीनों में व्यापम की ओर से परीक्षा और आवेदन संबंधी विस्तृत कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है।
