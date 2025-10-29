छत्तीसगढ़ में 4708 शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया… CM साय ने की थी घोषणा

स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस भर्ती में तीनों श्रेणियों व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद शामिल हैं। विभाग ने भर्ती का विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यापम (CG Vyapam) को दी जाएगी। व्यापम जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम और आवेदन की तिथि जारी करेगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस बार भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी और व्यवहारिक बनाया जाएगा ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो।