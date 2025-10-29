Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में 4708 शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया… CM साय ने की थी घोषणा

CG Teacher Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 4708 शिक्षकों की भर्ती के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 29, 2025

4708 शिक्षकों की भर्ती (फोटो- पत्रिका)

4708 शिक्षकों की भर्ती (फोटो- पत्रिका)

CG Teacher Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 4708 शिक्षकों की भर्ती के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने पहले 30 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था, लेकिन पहले चरण में 5 हजार पदों पर ही नियुक्ति की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार, व्याख्याता (कंप्यूटर) के 146 और योग प्रशिक्षक के 146 पदों को घटाते हुए शेष 4708 पदों पर भर्ती की जाएगी।

CM साय ने की थी घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ महीने पहले सुशासन तिहार के दौरान धमतरी में शिक्षकों की नई भर्ती का ऐलान किया था। उसी घोषणा के अनुरूप यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में कुल 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति करना है, ताकि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

CG Teacher Recruitment 2025: तीनों श्रेणियों में भर्ती

स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस भर्ती में तीनों श्रेणियों व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद शामिल हैं। विभाग ने भर्ती का विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यापम (CG Vyapam) को दी जाएगी। व्यापम जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम और आवेदन की तिथि जारी करेगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस बार भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी और व्यवहारिक बनाया जाएगा ताकि किसी प्रकार का विवाद न हो।

भर्ती प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा के साथ ही प्रदेश के शिक्षित युवाओं में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी अब परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। आने वाले महीनों में व्यापम की ओर से परीक्षा और आवेदन संबंधी विस्तृत कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

छत्तीसगढ़ में 16 हजार NHM कर्मियों की नौकरी दांव, मंत्री से हो चुकी है बैठक, लेकिन.. देखें ये रिपोर्ट
Patrika Special News
16 हजार NHM कर्मियों की नौकरी दांव (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 01:13 pm

Published on:

29 Oct 2025 01:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में 4708 शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया… CM साय ने की थी घोषणा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Public Holiday: 1 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान, बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज

Public Holiday in chhattisgarh
रायपुर

CGPSC Scam: 4 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, टामन सोनवानी के बेटे-भतीजे, कारोबारी के बेटे-बहू, देखें

Supreme Court
रायपुर

पढ़ाना छोड़ राज्योत्सव में ड्यूटी देंगे 200 से ज्यादा शिक्षक, 1,426 स्कूल होंगे प्रभावित

cg rajyotsava news
रायपुर

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र अब पूरी तरह ऑनलाइन, अक्टूबर 2023 के पूर्व जन्मे बच्चों के लिए कोई बाध्यता नहीं..

CG birth certificate online
रायपुर

CG Weather: साइक्लोन मोंथा का असर, आज प्रदेश में होगी अतिबारिश, किसानों की चिंता बढ़ी

CG Weather: साइक्लोन मोंथा का असर, आज प्रदेश में होगी अतिबारिश, किसानों की चिंता बढ़ी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.