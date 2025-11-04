15 लाख से अधिक हस्ताक्षर फॉर्म जमा, कांग्रेस ने कहा- वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में भाजपा माहिर…

15 लाख से अधिक हस्ताक्षर फॉर्म जमा(photo-patrika)
Vote Chor Gaddi Chhod Abhiyaan: छत्तीसगढ़ के रायपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हस्ताक्षर अभियान चलाया। प्रदेशभर से करीब साढ़े 15 लाख से अधिक हस्ताक्षर फॉर्म एकत्र हुआ है, जिसे दिल्ली भेजा गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर सभी हस्ताक्षर फॉर्मों को दिल्ली के लिए रवाना किए।
छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में माहिर है। चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन राहुल गांधी ने उजागर किया। अब जरूरत है कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का सही परीक्षण करें और पारदर्शिता बरती जाए।
बता दें कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा सोमवार को रायपुर से वाहन को हरी झंडी दिखाकर प्रदेशभर के आवेदनों को दिल्ली रवाना किया गया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव में गड़बड़ी, मतदाता सूची की त्रुटियों और चुनाव आयोग-भाजपा गठबंधन के खिलाफ देशभर में आवाज उठाई है।
यह अभियान तीन चरणों में पूरा हुआ, जिसमें मशाल रैली, पदयात्रा और जनसभाएं शामिल थीं। पूरे प्रदेश में साढ़े 15 लाख से अधिक हस्ताक्षर जुटाए गए हैं, जिन्हें अब दिल्ली भेजा जा रहा है। ये फॉर्म एआईसीसी के माध्यम से चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे।
कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में देश में 10 बार एसआईआर हुआ है। यह निर्वाचन आयोग की नियमित प्रक्रिया है। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में दम नहीं है। वह केवल इधर-उधर की बातें करती है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग