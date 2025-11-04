15 लाख से अधिक हस्ताक्षर फॉर्म जमा, कांग्रेस ने कहा- वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में भाजपा माहिर…

Vote Chor Gaddi Chhod Abhiyaan: छत्तीसगढ़ के रायपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हस्ताक्षर अभियान चलाया। प्रदेशभर से करीब साढ़े 15 लाख से अधिक हस्ताक्षर फॉर्म एकत्र हुआ है, जिसे दिल्ली भेजा गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर सभी हस्ताक्षर फॉर्मों को दिल्ली के लिए रवाना किए।