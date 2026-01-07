CG Voter List: मतदाता सूची में बड़ा अंतर! प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा महिलाएं वोटर लिस्ट से गायब

CG Voter List: प्रदेश में महिलाओं के नाम कटने की सबसे बड़ी वजह शादी बन गई। मायके से ससुराल गई महिलाओं ने वोटर आईडी में पता बदला, आधार कार्ड लगाया, फिर भी 2003 की सूची से नाम नहीं मिला। गुढ़ियारी की एक महिला ने एसआईआर फार्म में पति का नाम रिश्तेदार के रूप में भरा इसके बावजूद जानकारी डालते ही सिस्टम ने एंट्री खारिज कर दी। इसके कारण नाम कट गया।