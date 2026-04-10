CG News: चुनाव में गाड़ी लगाने वाले मालिकों को मिलेगा किराया, जल्दी करें आवेदन

रायपुर की सड़कों पर बिना फिटनेस, बीमा और पीयूसी कराए दौड़ रही 40000 से ज्यादा वाहनों को कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। उक्त वाहनों को टोलनाका और विभिन्न स्थानों में लगाए गए 170 स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) से ट्रैक किया गया था। साथ ही इन वाहनों को चालान भेजकर 45 दिन का समय दिया गया था। लेकिन, अधिकांश मालवाहक और कार मालिकों द्वारा चालान जमा नहीं करने पर प्रकरणों को संबंधित जिला न्यायालय में भेजा गया है। 90 दिन के भीतर चालान जमा नहीं करने पर कोर्ट आदेश जारी कर कार्रवाई करेगी।