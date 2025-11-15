रायपुर में आज से धान खरीदी शुरू! 139 उपार्जन केंद्र तैयार, छोटे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता...(photo-patrika)
Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के सरकार की घोषणा के अनुसार जिले समेत प्रदेशभर में शनिवार धान खरीदी शुरू हो गई है। इसके लिए रायपुर जिले में 139 उपार्जन केंद्र बनाए गए है। वहीं, धान खरीदी का कार्य सुबह 10 बजे से शुरू होगा। बड़े किसानों को 20 प्रतिशत और लघु सीमांत किसानों को 80 प्रतिशत टोकन वितरित किए जाएंगे, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के साथ धान विक्रय का अवसर मिल सके।
वहीं, पटवारियों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को समिति प्रबंधन बनाया गया है। प्रशासन का दावा है कि नए डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी नियुक्ति की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए जिले में लगभग 1 लाख 33 हजार किसान पंजीकृत हैं और लगभग 1 लाख 24 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई है।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी धान खरीदी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करे। किसानों को धान विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
साथ ही प्रत्येक उपार्जन केंद्र में मानक आकार के अनुसार धान का स्टैक निर्माण, किस्मवार स्टैकिंग, पुराने बारदाने का मिलान, डेटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था, पेयजल, शौचालय व कम्प्यूटर जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ।
कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित हो, किसानों को भुगतान समय पर प्राप्त हो, और धान की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अवैध धान विक्रय एवं परिवहन पर सतत निगरानी रखी जाए और उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाए।
सभी उपार्जन केंद्रों में हेल्पडेस्क स्थापित कर संपर्क नंबर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करने और कॉल सेंटर से निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। धान का उठाव समय पर और किस्मवार स्टैकिंग के अनुसार सुनिश्चित करने की बात कही है।
