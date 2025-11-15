रायपुर में आज से धान खरीदी शुरू! 139 उपार्जन केंद्र तैयार, छोटे किसानों को मिलेगी प्राथमिकता…

Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के सरकार की घोषणा के अनुसार जिले समेत प्रदेशभर में शनिवार धान खरीदी शुरू हो गई है। इसके लिए रायपुर जिले में 139 उपार्जन केंद्र बनाए गए है। वहीं, धान खरीदी का कार्य सुबह 10 बजे से शुरू होगा। बड़े किसानों को 20 प्रतिशत और लघु सीमांत किसानों को 80 प्रतिशत टोकन वितरित किए जाएंगे, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के साथ धान विक्रय का अवसर मिल सके।