Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, आठ पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें लिस्ट

Train Cancelled: ट्रेन को बीच स्टेशन पर ही रोक दिया जाएगा: 20 व 23 नवम्बर को ट्रेन 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर में ही समाप्त होगी, यह गाड़ी बिलासपुर और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 19, 2025

Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, आठ पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें लिस्ट

आठ पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी रद्द (Photo Patrika)

Train Cancelled: रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन के बीच 785/23-25 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 394 के स्थान पर रोड अंडरब्रिज के निर्माण के लिए गर्डर लॉन्च का कार्य किया जाएगा। इसके लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। जो कि 20 नवंबर को डाउन लाइन में 3 घंटे 30 मिनट का और 22-23 नवंबर को अप एवं मिडिल लाइन में 4 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण 8 पैसेंजर ट्रेनें अलग-अलग दिन रद्द रहेंगी। वहीं, दो ट्रेनों को बीच स्टेशन पर रोक दिया जाएगा।

इस ट्रेन को बीच स्टेशन पर ही रोक दिया जाएगा: 20 व 23 नवम्बर को ट्रेन 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर में ही समाप्त होगी, यह गाड़ी बिलासपुर और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी।

20 व 23 नवम्बर को गाड़ी 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर गोंदिया के स्थान यह गाड़ी बिलासपुर से ही झारसुगुड़ा के लिए रवाना होगी, इसलिए यह ट्रेन गोंदिया और बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी।

रायपुर से सप्ताह में तीन दिन गुजरेगी अमृत भारत

पिछले माह ही शुरू हुई ब्रह्मपुर (ओडिशा)-उधना (सूरत गुजरात) के बीच अमृत भारत ट्रेन को अब सप्ताह में तीन दिन चलाने का निर्णय लिया गया है। अब ट्रेन 19021 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 19 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक रविवार, बुधवार व शुक्रवार को चलेगी। इसी तरह विपरित दिशा में यह ट्रेन 19022 ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस 20 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक सोमवार, गुरुवार व शनिवार को चलेगी। इस ट्रेन से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलती है। ट्रेन का छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर और महासमुंद स्टेशन पर ठहराव है।

इन स्टेशन में ठहराव की है सुविधा

इस ट्रेन के वाणिज्यिक ठहराव बारडोली, व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, डोंडिचा, सिंधखेड़ा, अमलनेर, धारंगांव, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बड़नेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, खरियार रोड, कांटाभांजी, टिटलागढ़, केसिंगा, मुनिगुड़ा, रायरंगपुर, पार्वतीपुरम, बोबीली, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड और पलासा स्टेशनों पर दिए गए हैं।

ये ट्रेनेें रहेंगी रद्द

23 नवम्बर को ट्रेन 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

23 नवम्बर को 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

23 नवम्बर को 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

23 नवम्बर को 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

23 नवम्बर को 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।

23 नवम्बर को 58205 रायपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर रद्द रहेगी।

24 नवम्बर को 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर रद्द रहेगी।

24 नवम्बर को 58202 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 10:51 am

Published on:

19 Nov 2025 10:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, आठ पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जल संचय, जन भागीदारी अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए महासमुंद जिले को मिला प्रथम स्थान, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई और शुभकामनाएं

जल संचय, जन भागीदारी अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए महासमुंद जिले को मिला प्रथम स्थान, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी बधाई और शुभकामनाएं
रायपुर

Big Breaking News: ACB-EOW की बड़ी कार्रवाई: पेपर लीक मामले में 20 ठिकानों पर छापेमारी, कई RI के घरों पर दबिश

रायपुर

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 200 यूनिट खर्च तक हाफ बिल, मुख्यमंत्री ने विशेष सत्र में की बड़ी घोषणा

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 200 यूनिट खर्च तक हाफ बिल, मुख्यमंत्री ने विशेष सत्र में की बड़ी घोषणा
रायपुर

आतंकी संगठन से जुड़े दो नाबालिग भिलाई और रायपुर से गिरफ्तार, हमले की थी तैयारी

आतंकी संगठन से जुड़े दो नाबालिग भिलाई और रायपुर से गिरफ्तार, हमले की थी तैयारी
रायपुर

CG Winter: छत्तीसगढ़ में आज से ठंड दे सकती है राहत, कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना

CG Winter: छत्तीसगढ़ में आज से ठंड दे सकती है राहत, कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.