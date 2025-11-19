Train Cancelled: यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, आठ पैसेंजर ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें लिस्ट

पिछले माह ही शुरू हुई ब्रह्मपुर (ओडिशा)-उधना (सूरत गुजरात) के बीच अमृत भारत ट्रेन को अब सप्ताह में तीन दिन चलाने का निर्णय लिया गया है। अब ट्रेन 19021 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 19 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक रविवार, बुधवार व शुक्रवार को चलेगी। इसी तरह विपरित दिशा में यह ट्रेन 19022 ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस 20 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक सोमवार, गुरुवार व शनिवार को चलेगी। इस ट्रेन से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात के बीच सीधी कनेक्टिविटी मिलती है। ट्रेन का छत्तीसगढ़ के दुर्ग, रायपुर और महासमुंद स्टेशन पर ठहराव है।